شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لمستخدمى ويندوز 11يتيح لهم التحكم فى أداء تطبيقات أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت مؤخرًا تحديثًا جديدًا لنظام ويندوز الفرعي لنظام التشغيل Android (WSA) لنظام التشغيل Windows 11، حيث يجلب التحديث الأخير العديد من الميزات الجديدة والتغييرات وإصلاحات الأخطاء إلى WSA على Windows 11، ويتم الآن طرح التحديث وهو يحمل رقم الإصدار 2304.40000.3.0، وفقا لموقع TOI الهندي.

ما الجديد في التحديث؟

كجزء من التحديث ، تلقى WSA القدرة على تخصيص ذاكرة لتطبيقات Android، ويتيح ذلك للمستخدمين التحكم في مقدار ذاكرة النظام التي سيستهلكها تطبيق Android المثبت على Windows 11 عبر WSA، وأيضًا، سيسمح هذا أيضًا للمستخدمين بتوفير المزيد من الموارد لتطبيق Android لتحسين أدائه.

وبصرف النظر عن هذا، يجلب التحديث أيضًا التحقق من الحزمة للتطبيقات إلى نظام Windows الفرعي لنظام أندرويد، ويقوم هذا الآن بفحص حزمة مثبت أندرويد، بحثًا عن الفيروسات والبرامج الضارة باستخدام أداة مكافحة الفيروسات قبل تثبيتها على Windows 11، وهذا يجعل نظام WSA أكثر أمانًا وأكثر أمانًا على النظام الأساسي.

ثم هناك دعم Android AppLink الجديد، ويؤدي هذا إلى فتح تطبيق Android ذي الصلة على نظام التشغيل Windows 11 عند النقر فوق ارتباط مدعوم، وبصرف النظر عن ذلك، يوفر التحديث أيضًا تحسينات في الأداء والموثوقية لنظام Windows الفرعي لنظام Android إلى جانب Linux Kernel الإصدار 5.15.94.

كما تواصل مايكروسوفت إضافة ميزات جديدة إلى WSA لتحسين أدائها ووظائفها على Windows 11، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم الشركة ميزات جديدة مثل دعم نقل الملفات الذي سيسمح للمستخدمين بنقل البيانات بشكل أفضل تطبيقات Android و File Explorer، كذلك فميزة أخرى بارزة من المتوقع أن تحصل عليها WSA لنظام التشغيل Windows 11 هي دعم الاختصار للوصول بشكل أسرع.