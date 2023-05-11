شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "لينكد إن".. من مساعدة الأشخاص فى الحصول على وظائف إلى تسريح موظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منصة لينكد إن، وهي منصة مملوكة لشركة مايكروسوفت تركز على مساعدة الآخرين في العثور على وظائف، ستلغي 716 وظيفة مع تراجع الطلب، وبحسب ما ورد ستؤثر الجولة الأخيرة من عمليات التسريح على فرق المبيعات والعمليات والدعم حيث تعمل الشركة على تبسيط عملياتها للتخفيف من التكاليف الزائدة.

وأعلن موقع "لينكد إن"، عن الجولة الأولى من عمليات التسريح في فبراير والتي أثرت بشكل أساسي على فريق التوظيف.

ويعمل في منصة الوظائف المملوكة لشركة مايكروسوفت ما يقرب من 20000 موظف.

والجدير بالذكر أن الشركة قررت تسريح العمال على الرغم من زيادة الإيرادات في الربعين الماضيين.

في رسالة إلى الموظفين نقلتها وكالة الأنباء العالمية رويترز، قال ريان روسلانسكي، الرئيس التنفيذي لشركة لينكد إن، إن خطوة إلغاء الأدوار تهدف إلى تبسيط عمليات الشركة وإزالة الطبقات للمساعدة في اتخاذ قرارات أسرع.

ويسلط الخطاب الضوء أيضًا على أن الشركة ستخلق وظائف جديدة، والعمال المتأثرون أحرار في التقديم.

وقال روزلنسكي، "مع تقلب السوق وطلب العملاء بشكل أكبر، ولخدمة الأسواق الناشئة والمتنامية بشكل أكثر فعالية، نقوم بتوسيع استخدام البائعين."

في حين أن فرصة التقدم للوظيفة الجديدة قد تحفز بعض العمال، فقد تتلقى لينكد إن أيضًا انتقادات لتسريحهم في المقام الأول.

مرة أخرى في فبراير، تلقت الشركة انتقادات من بعض الموظفين لتسريح العمال بشكل مفاجئ.

وقالت الموظفة المتأثرة، ميلاني كوانت ط، إن الشركة عرضت عليها "مزايا صغيرة وتعويضات" جعلتها تشعر بالفزع، في منشور على LinkedIn، كتبت أن الأمر سيستغرق الكثير من الجهد "للثقة في صاحب العمل مرة أخرى".

يشير تقرير رويترز إلى أن "لينكد إن" ستغلق التطبيق الذي يركز على الصين والمسمى InCareers.

وقام موقع LinkedIn أيضًا بتحديث صفحته وأكد أن التطبيق سيعمل حتى 9 أغسطس 2023.

وقال: "على الرغم من التقدم الأولي الذي أحرزناه، واجه InCareer منافسة شرسة ومناخًا اقتصاديًا كليًا مليئًا بالتحديات، مما أدى بنا في النهاية إلى قرار إيقاف الخدمة."

صرحت الشركة المملوكة لشركة لمايكروسوفت بأنها ستستمر في التواجد في الصين للتركيز على "مساعدة الشركات" وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتنصح لينك إن المستخدمين بتنزيل "بيانات حساب InCareer" قبل الموعد النهائي.

قدم موقع LinkedIn InCareer في ديسمبر 2021 لمساعدة المتخصصين في البر الرئيسي الصيني في العثور على وظائف والشركات على اكتشاف المواهب الرائعة في الصين، كان متاحًا مجانًا على iOS و Android.

لا يقتصر هذا الإصلاح على لينكد إن فحسب، بل تتأثر أيضًا قطاعات الأعمال والشركات الأخرى التابعة لـ لمايكروسوفت.

قام عملاق البرمجيات بإغلاق بعض الأقسام، مثل قسم الواقع الافتراضي / الواقع المعزز HoloLens.

كما قامت قطاعات أخرى شهيرة مثل Xbos بتسريح العمال كجزء من خطط إعادة الهيكلة الأوسع.