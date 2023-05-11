شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 5 خطوات كيف تحمى نفسك من التجسس على هاتفك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من البرامج على هاتفك المحمول التى تقوم بالتنصت على محادثاتك دون علمك وذلك لأسباب كثيرة من ضمنها، التعرف على ميولك واتجاهاتك وعرض إعلانات ومنتجات تفيدك فى اختياراتك، وهناك أهداف أخرى لبرامج تمثل تجسس على بياناتك وحركاتك على الهاتف.

ووفقا لاحدث التقارير لا يمكنك إيقاف إشارات الموجات فوق الصوتية التى تتجسس بها البرامج إلا من خلال اتباع عدد من الخطوات لتقليل التتبع عبر جهازك ومنها :

1- مراجعة أذونات التطبيق: يمكنك تقييد أجهزتك من الاستماع، من خلال الانتقال إلى أذونات التطبيق في الإعدادات وتقييد التطبيقات التي تشعر أنها لا تتطلب الوصول إلى الميكروفون.

2 - قراءة سياسات الخصوصية بعناية: على الرغم من إغراء تخطيها، فإن مراجعة سياسة الخصوصية للتطبيق يمكن أن تحميك من "التنصت" على هاتفك.

3 - تحقق مما إذا كانت سياسة الخصوصية تشير إلى ميكروفون هاتفك ولأي غرض سيتم استخدامه.

4 - استخدام VPN: يؤدى استخدام VPN إلى تأمين حركة المرور على الإنترنت من خلال التشفير وإخفاء عنوان IP الخاص بك، وإخفاء نشاط الإنترنت الخاص بك عن مزود خدمة الإنترنت والحكومات والأطراف الثالثة الأخرى.

5 - وفى حالة لن تمنع VPN هاتفك من الاستماع إلى محادثاتك، فإنها ستعزز أمنك العام .