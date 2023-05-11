تكنولوجيا: جوجل تكشف النقاب رسمياً عن هاتف Pixel 7a بمعالج Tensor G2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث رسمياً عن هاتفها المتوسط Pixel 7a الذي ينطلق بمعالج Tensor G2، ومعدل تحديث 90Hz.

قدمت جوجل خلال فعاليات مؤتمرها اليوم هاتف Pixel 7a، والذي يضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض FHD+، وطبقة حماية من Gorilla Glass 3.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Tensor G2، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما يتميز تصميم Pixel 7a بإطار من الألومنيوم، وغطاء من البلاستيك مع طبقة زجاجية في الجهة الخلفية، بينما يدعم الهاتف معايير IP67، كما يأتي الإطار من الألومينوم المعاد تدويره بنسبة 100%، ويتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يتميز Pixel 7a بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.73، ومستشعر Quad Bayer ويتميز البيكسل قبل الدمج بحجم 0.8µ، كما يدعم المستشعر التثبيت البصري.

كما يتميز المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.12µm، وبزوايا عرض فائقة الإتساع 120 درجة بفتحة عدسات f/2.2، مع التركيز التلقائي Dual Pixel، بينما تتميز كاميرة السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.12µm، مع عدسات بزاوية 95 درجة وميزة التركيز الثابت، وفتحة عدسات f/2.2.

أيضاً تدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو بدقة 5K بمعدل 60 إطار لكل ثانية، بينما تدعم الكاميرة الأمامية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

كما يمكن للهاتف الإتصال بشبكات sub-6GHz، وmmWave بتقنية 5G، ويدعم اثنان من شرائح SIM، على أن تكون أحدهما شريحة eSIM.

ويدعم Pixel 7a بطارية بقدرة 4385 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يضم الهاتف منفذ USB C من الجيل الثاني في الجزء السفلي.

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