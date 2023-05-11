شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تاكر كارلسون بعد طرده من قناة Fox News يعلن "إطلاق العرض القادم على تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أقل من أسبوع من ظهوره العلني أعلن مضيف قناة فوكس نيوز تاكر كارلسون اليوم على تويتر، أنه يخطط لإعادة إطلاق نسخة جديدة من برنامجه على تويتر، نشر كارلسون مقطع فيديو على حسابه على Twitter اليوم قال فيه إن العرض قادم قريبًا.نقلا عن موقع al.com

وقال كارلسون في الفيديو: "الكلام هو الشرط الأساسي للديمقراطية"، ولهذا السبب تم تكريسها في أول تعديلات دستورية لدينا، وأضاف إن تويتر هو أحد الملاذات الأخيرة لحرية التعبير، وأضاف كارلسون "بشكل مثير للدهشة، حتى هذه الليلة، لم يتبق الكثير من المنصات التي تسمح بحرية التعبير".

وأشار كارلسون: "أفضل ما يمكنك أن تأمل فيه في مجال الأخبار في هذه المرحلة هو حرية قول الحقيقة الكاملة التي يمكنك الحصول عليها"، حيث قال: "لكن هناك دائمًا حدود" "وأنت تعلم أنك إذا اصطدمت بهذه الحدود في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية، فسوف يتم طردك من أجلها، هذا ليس تخمينًا، هذا مضمون ".

وتحدث كارلسون في 4 مايو في مركز أكسفورد للفنون المسرحية في حفل لجمع التبرعات لصالح رينبو أوميغا، وهي منظمة غير ربحية دينية تدير مركزًا سكنيًا للبالغين المعوقين في إيستابوغا، كان هذا أول خطاب عام له منذ إقالته من قناة فوكس نيوز، ساعد الحدث في جمع جزء كبير من ميزانية Rainbow Omega التي تزيد عن 8 ملايين دولار لهذا العام.

عمل كارلسون بعد فترات سابقة في CNN و PBS و MSNBC ، لصالح Fox News من عام 2009 حتى تم فصله في 24 أبريل، تم بث الحلقة الأخيرة من "Tucker Carlson Tonight" على قناة Fox News في 21 أبريل في عام 2016، كان البرنامج الأعلى تقييمًا على أخبار الكيبل، زار تاكر كارلسون منظمة ألاباما غير الربحية للمعاقين، ويحولها إلى تفاؤل، يمزح حول كونه عاطلاً عن العمل أمام جمهور ألاباما.