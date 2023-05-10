تكنولوجيا: قائمة هاتف +OPPO Reno 10 Pro على Geekbench تكشف عن معالج Snapdragon 8 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق الإصدار التالي من سلسلة Reno الشهيرة متوسطة المدى. وستطلق الشركة على سلسلة هذا العام اسم Reno 10 وسيتصدرها هاتف Oppo Reno 10 Pro+.

تم رصد الصور العملية لهذا الجهاز في تقرير سابق، والآن، ظهرت قائمة على منصة Geekbench لتكشف عن اداء الهاتف. كشف موقع Geekbench على الويب أن هاتف OPPO Reno 10 Pro+ 5G، والذي يحمل رقم الطراز PHU110، مدعوم بمعالج يحمل الاسم الرمزي “taro”، وهو Snapdragon 8 Gen 1 مع سرعة استجابة تبلغ 3.0 جيجاهرتز.

يحتوي المعالج على ثلاثة نوى أداء مع سرعة استجابة 2.5 جيجاهرتز وأربع نوى مع سرعة استجابة تبلغ 1.8 جيجاهرتز. وبالنسبة لمعالج الرسومات، يحتوي الهاتف على وحدة معالجة الرسومات Adreno 730.

يحتوي الجهاز أيضًا على إصدار بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 16 جيجابايت، ويمكننا أن نتوقع أيضًا إصدار 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية. قد يأتي الجهاز بسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

سيعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة ColorOS 13. وفي اختبارات Geekbenc ، حقق Reno 10 Pro + 5G درجة 1271 و 3930 نقطة في الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة، على التوالي.

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