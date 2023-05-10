تكنولوجيا: قائمة TENAA تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف Vivo X90S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر سلسلة Vivo X90 ك أحدث محاولة لشركة Vivo لتقديم هواتف ذكية رائدة مزودة بكاميرات وأجهزة من المستوى الأول. تم تقديم المجموعة في الصين في شهر نوفمبر 2022 وظهرت لأول مرة في السوق الدولية مؤخرًا فقط.

على الرغم من ان المجموعة تتضمن بالفعل ثلاثة هواتف متميزة، إلا أنه تم تداول شائعات عن إصدار رابع عبر الإنترنت منذ بعض الوقت. وفي آخر تحديث، ظهر هاتف Vivo X90S على منصة TENAA بمواصفاته الرئيسية وبعض الصور.

تظهر قائمة TENAA أن هاتف Vivo X90S لن يبتعد كثيرًا عن باقي الإصدارات في السلسلة من حيث التصميم. من الجهة الخلفية، يوجد إعداد كاميرا دائري ومن المحتمل أن يكون مصنع من الجلد النباتي. ويوجد شريط أسفل وحدة الكاميرا مكتوب عليه “Xtreme Imagination”. يمكن أيضًا رؤية علامة Zeiss التجارية على اليسار.

يحتوي الهاتف على شاشة منحنية بفتحة ثقب في أعلى المنتصف. ووفقًا للقائمة، سيأتي Vivo X90S بشاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة ودقة 2800 × 1280 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

ووفقًا لقائمة Google Play الأخيرة، سيأتي الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9200+. وسيتضمن ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

سيحصل Vivo X90S على إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف مع مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجابكسل (من المحتمل أن يكون واسع الزاوية)، بالإضافة إلى مستشعر آخر بدقة 12 ميجابكسل، والذي يمكن أن يتميز بعدسة تقريب بصري حتى ضعفين. قد يكون هناك كاميرا تكاملية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. ويمكن أن يحصل الهاتف على بطارية بسعة 4690 مللي امبير.

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