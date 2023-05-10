شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لتحديث ساعتها الذكية القادمة.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما تكون شركة آبل تستعد لتحديث ساعاتها الذكية القادمة، بعد إبقائها في حالة ركود من حيث تعزيز قوة المعالجة للأجيال الثلاثة الماضية، ففي قناته PowerOn على ديسكورد، يدعي محلل آبل الشهير مارك جورمان من بلومبرج، أن طرازات Apple Watch Series 9 القادمة - من المحتمل أن تكون مثل Apple Urtla التالية أيضًا.

تعتمد كل من S6 و S7 و S8 على A13 Bionic التي قدمتها Apple مع سلسلة iPhone 11. استنادًا إلى عملية TSMC ذات 7 نانومتر ، شوهدت شريحة الساعة الذكية هذه التي تحمل المعرف T8301 آخر مرة واعدة بتعزيز الأداء بنسبة 20%.

قامت شركة آبل بتركيب نفس مجموعة الشرائح داخل الجيل الحالي من ساعات Apple Watch Series 8 و Apple Watch Urtla الذكية مثل Series 7 و Series 6. وقد تم تأكيد ذلك بعد أن تم رصد نفس معرّف المعالج لشريحة S8 كالجيلين الأقدم من الأجهزة القابلة للارتداء .

وأكد جورمان على ديسكورد، أن شريحة S9 من الجيل التالي ستكون "معالجًا جديدًا وليست مجرد علامة تجارية جديدة للجيل السابق".

وألمح جورمان إلى أن شريحة S9 سيتم تصميمها على غرار شريحة A15 Bionic - والتي تستند إلى عملية تصنيع 5 نانومتر تمت ترقيتها، وهو نفس المعالج الذي يتم تحديده داخل سلسلة آيفون 13 بالكامل وطرز غير Pro آيفون 14.

ما أهمية شريحة آبل ووتش الجديدة؟

لا يعرف بالضبط مدى قوة شريحة S9 لساعة Apple Watch Series 9 ، لكنها بالتأكيد علامة على أن آبل تعزز قوة الأداء. ذكرت بلومبرج سابقًا أن نظام watchOS 10 سيكون بمثابة إصلاح شامل لساعات آبل الذكية.

من المرجح أن تجلب آبل نظام الأدوات إلى ساعاتها الذكية مع التكرار التالي لنظام watchOS، والذي سيتم تفصيله في مؤتمر WWDC في يونيو.

ووفقا للمعلومات المتاحة حول ابتكارات الصحية فى ساعة آبل الجديد، فإنها تتضمن مراقبة مستوى الجلوكوز في الدم، وخدمات متعلقة بالنظام البيئي، كذلك تخطط آبل لإجراء ترقيات للياقة البدنية تتضمن توصيات صحية مخصصة والوصول المباشر إلى الخبراء، حسبما نقلت Digitartlends.

ولكن مع وجود قوة معالجة كبيرة، قد تضيف الشركة المزيد من الإمكانات المتقدمة عبر تحديثات البرامج في المستقبل.

يشاع أن آبل ستقدم طرازات Apple Watch Series 9 بحجمين في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب الجيل الثاني من Apple Watch Urtla وطراز SE محدث.