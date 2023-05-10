شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تطرح مايكروسوفت إصدار جديد من ChatGPT؟.. كل ما تحتاج معرفته عن خطط مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة OpenAI ، الشركة المسؤولة عن تطوير ChatGPT ذي الشعبية الواسعة، برحلة رائعة، حيث أحدث ChatGPT ضجة في صناعة التكنولوجيا مع العديد من عمالقة التكنولوجيا الذين يحاولون تكرار نجاحها وفعالية نموذجها.

ومع ذلك ، يبدو الآن أن مايكروسوفت مستعدة لتقديم إصدار جديد وأفضل من ChatGPT، ووفقًا لتقرير عبر الإنترنت، حيث تعمل شركة التكنولوجيا على تطوير إصدار جديد من ChatGPT مخصص للأفراد والشركات التي تعطي الأولوية للخصوصية عندما يتعلق الأمر باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي التوليدية.

كما ذكرت The Information ، وقعت مايكروسوفت صفقة بقيمة 10 مليارات دولار مع OpenAI (Creator of ChatGPT) للحصول على نسخة معدلة من ChatGPT، ويدعي التقرير أن الإصدار الجديد من برنامج chatbot الشهير سيمكن المستخدمين والشركات من استخدامه دون القلق بشأن خصوصيتهم.

وقررت الشركة تقديم هذا الإصدار بعد أن قامت شركات مثل Samsung وغيرها بحظر استخدام ChatGPT على خوادمها بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، ويكشف التقرير كذلك أن الإصدار الجديد المراعي للخصوصية من ChatGPT سيكون أكثر تكلفة عند مقارنته بـ ChatGPT Plus.

وبالنسبة للمبتدئين، يعد ChatGPT Plus الإصدار المدفوع من ChatGPT والذي يكلف 20 دولارًا شهريًا، ويستفيد مستخدمو ChatGPT Plus من الوصول إلى chatbot حتى خلال أوقات الذروة وسيشهد المشتركون أيضًا وقت استجابة أسرع.

إلى جانب ذلك، سيحصل مستخدمو ChatGPT Plus أيضًا على أولوية الوصول إلى الميزات الجديدة، ويشير التقرير أيضًا إلى أنه مع هذا الإصدار الجديد من chatbot، قد تحاول مايكروسوفت التركيز على شركات التكنولوجيا الكبرى والمؤسسات المصرفية.

مخاوف الخصوصية على ChatGPT

منذ إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي، واجه ChatGPT الكثير من الانتقادات بشأن الخصوصية، وقد حظرت إيطاليا استخدام المنصة وتفكر العديد من الدول الأوروبية أيضًا في الأمر نفسه، أثار التبني السريع لـ ChatGPT ومنتجات الذكاء الاصطناعي الأخرى مخاوف الخبراء والحكومة الأمريكية والعديد من الحكومات الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، تعمل OpenAI أيضًا في اتجاه كسب ثقة مستخدميها عندما يتعلق الأمر بالخصوصية، وقدمت الشركة مؤخرًا ميزات خصوصية جديدة لـ ChatGPT، قدمت الشركة ميزة لإيقاف سجل الدردشة في ChatGPT، يُسمح الآن للمستخدمين بإيقاف سجل ChatGPT إذا كانوا لا يريدون أن يحتفظ التطبيق بسجل لدردشاتهم.