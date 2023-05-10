شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه أبل AirPlay ؟.. كيف يعمل وكيف يتم استخدامه لمشاركة المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد تقنية AirPlay هي تقنية بث لاسلكي طورتها شركة أبل تتيح للمستخدمين بث الصوت والفيديو وعكس شاشة iPhone أو iPad على الأجهزة المتوافقة مثل أبل TV وأجهزة التلفزيون الذكية ومكبرات الصوت، وتوفر هذه الوظيفة للمستخدمين طريقة ملائمة للاستمتاع بوسائطهم على شاشات أكبر أو مشاركة محتوى أجهزتهم مع الآخرين.





أشياء يجب معرفتها قبل استخدام AirPlayلاستخدام AirPlay لبث الفيديو أو عكس الشاشة ، يجب على المستخدمين التأكد من أن جهاز iPhone أو iPad والجهاز المستهدف متصلان بشبكة Wi-Fi نفسها، بمجرد توصيل الأجهزة ، يمكن الوصول إلى ميزة AirPlay من مركز التحكم على جهاز iOS.





كيفية بث الفيديو باستخدام AirPlay:يمكن للمستخدمين اتباع هذه الخطوات لبث مقاطع الفيديو باستخدام AirPlay.

- افتح تطبيق الوسائط على iPhone أو iPad ، مثل YouTube أو Netflix أو مشغل الفيديو الأصلي لشركة أبل.

- قم بتشغيل الفيديو المطلوب وتأكد من أنه في وضع ملء الشاشة.

- اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من شاشة الجهاز للوصول إلى مركز التحكم.

- اضغط على أيقونة "Screen Mirroring" أو "AirPlay" ، والتي تشبه المستطيل مع سهم يشير لأعلى.

- ستظهر قائمة بأجهزة AirPlay المتاحة. حدد الجهاز المستهدف المطلوب ، مثل أبل TV أو تلفاز ذكي متوافق.

- سيبدأ تشغيل الفيديو الآن على الجهاز المحدد ، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم على شاشة أكبر.





كيفية عكس شاشة iPhone أو iPad باستخدام AirPlay- ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات لعكس شاشة iPhone و iPad

- قم بالوصول إلى مركز التحكم عن طريق التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من شاشة الجهاز.

- اضغط على أيقونة "Screen Mirroring" أو "AirPlay".

- ستظهر قائمة بأجهزة AirPlay المتاحة. حدد الجهاز المستهدف المطلوب.

- بعد تحديد الجهاز المستهدف ، ستنعكس شاشة iPhone أو iPad على الشاشة المختارة.

- يمكن للمستخدمين التنقل في أجهزتهم وتنفيذ أي إجراءات ، وسيتم عرض المحتوى المتطابق في الوقت الفعلي على الشاشة الهدف.





ما هي الميزات الأخرى لـ AirPlay؟يسمح AirPlay أيضًا ببث الصوت فقط ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إرسال الموسيقى أو البودكاست من iPhone أو iPad إلى مكبرات الصوت أو أنظمة الصوت المتوافقة ، مما يوفر تجربة بث صوت لاسلكي.