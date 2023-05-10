شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه أبل AirPlay ؟.. كيف يعمل وكيف يتم استخدامه لمشاركة المحتوى والان مع تفاصيل الخبر
أشياء يجب معرفتها قبل استخدام AirPlayلاستخدام AirPlay لبث الفيديو أو عكس الشاشة ، يجب على المستخدمين التأكد من أن جهاز iPhone أو iPad والجهاز المستهدف متصلان بشبكة Wi-Fi نفسها، بمجرد توصيل الأجهزة ، يمكن الوصول إلى ميزة AirPlay من مركز التحكم على جهاز iOS.
كيفية بث الفيديو باستخدام AirPlay:يمكن للمستخدمين اتباع هذه الخطوات لبث مقاطع الفيديو باستخدام AirPlay.
- افتح تطبيق الوسائط على iPhone أو iPad ، مثل YouTube أو Netflix أو مشغل الفيديو الأصلي لشركة أبل.
- قم بتشغيل الفيديو المطلوب وتأكد من أنه في وضع ملء الشاشة.
- اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من شاشة الجهاز للوصول إلى مركز التحكم.
- اضغط على أيقونة "Screen Mirroring" أو "AirPlay" ، والتي تشبه المستطيل مع سهم يشير لأعلى.
- ستظهر قائمة بأجهزة AirPlay المتاحة. حدد الجهاز المستهدف المطلوب ، مثل أبل TV أو تلفاز ذكي متوافق.
- سيبدأ تشغيل الفيديو الآن على الجهاز المحدد ، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالمحتوى الخاص بهم على شاشة أكبر.
كيفية عكس شاشة iPhone أو iPad باستخدام AirPlay- ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات لعكس شاشة iPhone و iPad
- قم بالوصول إلى مركز التحكم عن طريق التمرير لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من شاشة الجهاز.
- اضغط على أيقونة "Screen Mirroring" أو "AirPlay".
- ستظهر قائمة بأجهزة AirPlay المتاحة. حدد الجهاز المستهدف المطلوب.
- بعد تحديد الجهاز المستهدف ، ستنعكس شاشة iPhone أو iPad على الشاشة المختارة.
- يمكن للمستخدمين التنقل في أجهزتهم وتنفيذ أي إجراءات ، وسيتم عرض المحتوى المتطابق في الوقت الفعلي على الشاشة الهدف.
ما هي الميزات الأخرى لـ AirPlay؟يسمح AirPlay أيضًا ببث الصوت فقط ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إرسال الموسيقى أو البودكاست من iPhone أو iPad إلى مكبرات الصوت أو أنظمة الصوت المتوافقة ، مما يوفر تجربة بث صوت لاسلكي.
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