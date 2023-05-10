شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القبض على هاكر اخترق تويتر واستحوذ على مئات من حسابات المشاهير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر جوزيف جيمس أوكونور"مواطن بريطاني" أنه مذنب باحتياله في مختلف أنشطة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك اختراق يوليو 2020 الذي استحوذ على مئات من حسابات تويتر رفيعة المستوى.

وكان O'Connor"، المعروف باسم PlugwalkJoe على الإنترنت، تم تسليمه من إسبانيا إلى الولايات المتحدة في أبريل، إذا كنت تتذكر فقد قام مرتكبو حسابات الاختراق على Twitter لعام 2020 باختراق الحسابات المملوكة لشخصيات مشهورة، هذا ما تم نشره على موقع Engadget

كان من ضمن الحسابات التي تم اختراقها حسابات بيل جيتس، وباراك أوباما، وإيلون ماسك، وقاموا بالترويج لعمليات الاحتيال على العملات المشفرة تحت أسمائهم، في عام 2021، وأقر غراهام إيفان كلارك، العقل المدبر للمراهق المفترض الذي ارتكب الانتهاك، بالذنب مقابل حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وفقًا لوزارة العدل، حيث تواصل أوكونور مع المتآمرين معه في هذا الانتهاك على تويتر، فيما يتعلق بشراء وصول غير مصرح به إلى حسابات تويتر، يُزعم أنه اشترى حق الوصول إلى حساب Twitter واحد على الأقل بنفسه مقابل 10000 دولار، بالإضافة إلى ذلك يبدو أنه شارك أيضًا في اختراق حساب TikTok مع ملايين المتابعين، بالإضافة إلى حساب Snapchat، عبر تبديل بطاقة SIM، في كلتا الحالتين سرق أوكونور والمتآمرون معه معلومات شخصية حساسة من الضحايا ثم هددوا بالإفراج عنها للجمهور، في حين أن وزارة العدل لم تحدد الضحايا في تلك الحالات، قالت صحيفة الغارديان إن التقارير الصحفية وردت أسماؤهم باسم نجمة TikTok أديسون راي، والممثلة بيلا ثورن.

ومن مارس 2019 حتى مايو 2019، يُزعم تورط أوكونور أيضًا في تسلل شركة تشفير مقرها مانهاتن لسرقة ما قيمته 794 ألف دولار من العملات المشفرة، استخدموا مبادلة بطاقة SIM لاستهداف ثلاثة من المديرين التنفيذيين للشركة، ونجحوا في سحبها مع أحدهم، باستخدام بيانات اعتماد المدير التنفيذي المخترق، وتمكنوا من الوصول غير المصرح به إلى حسابات الشركة وأنظمة الكمبيوتر، ثم قاموا بعد ذلك بغسل العملة المشفرة المسروقة، عن طريق تحويلها عدة مرات واستخدام عمليات تبادل العملات المشفرة.

أقر أوكونور بأنه مذنب في قائمة طويلة من التهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب الاحتيال، والتآمر لارتكاب غسيل الأموال، وكلاهما يعاقب عليه بالسجن لمدة 20 عامًا كحد أقصى، ومن المقرر الآن النطق بالحكم في 23 يونيو.