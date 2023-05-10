شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد البث المباشر لمؤتمر جوجل للمطورين "Google I / O 2023" مساء اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد جوجل مساء اليوم في تمام الثامنة مساء مؤتمرها للمطورين Google I / O 2023، حيث عادت الشركة بمؤتمرها السنوي الشخصي للمطورين بعد الوباء، وأكدت جوجل أنها ستكشف النقاب عن أول هاتف ذكي قابل للطي وستعرض أيضًا إصدار Android 14 القادم من نظام التشغيل في هذا الحدث.

كيفية مشاهدة البث المباشر

سيبدأ مؤتمر Google I / O 2023 في الساعة 10:30 مساءً (IST) أو "8:00" مساء بتوقيت القاهرة، مع الكلمة الرئيسية من الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي، حيث سيتم بث الحدث مباشرة على YouTube

ما يمكن توقعه من هذا المؤتمر:

ستكشف جوجل عن هاتفها الذكي Pixel Fold الذي طال انتظاره في هذا الحدث، وعلى الرغم من عدم وجود مواصفات رسمية تم إصدارها حتى الآن ، إلا أن الشائعات تشير إلى أن Pixel Fold سيحتوي على شاشة تغطية مقاس 5.8 بوصات ولوحة قابلة للطي مقاس 7.6 بوصات، ومن المتوقع أن يكون الهاتف مزودًا بمعالج Google Tensor G2.

إلى جانب الهاتف الذكي القابل للطي ، سيطلق عملاق التكنولوجيا أيضًا هاتفه الذكي متوسط المدى Pixel 7A في هذا الحدث، ومن المتوقع أن يكون Pixel 7a إصدارًا أكثر ملاءمة للميزانية من هاتف Pixel 7 الذكي، والذي تم تقديمه في أكتوبر من العام الماضي.

ووفقًا للشائعات، من المحتمل أن يحتوي الهاتف على Tensor G2 SoC ، وشاشة Full HD مقاس 6.1 بوصة + 90 هرتز ، وإعداد كاميرا خلفية مزدوجة ، ويعمل بنظام التشغيل Android 13.

ويقال أيضًا أن الشركة ستطلق أحدث جهاز لوحي Pixel في المؤتمر، ومن المتوقع أن يشتمل الجهاز اللوحي على قاعدة شحن ومكبر صوت، مما يتيح له العمل كشاشة ذكية. فيما يتعلق بالمواصفات الفنية، قد يحتوي الجهاز اللوحي على شاشة مقاس 11 بوصة، وشريحة Tensor G2 ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 13 ، ونهاية من السيراميك النانوي.

وبصرف النظر عن إعلانات الأجهزة، يُقال أيضًا أن الشركة تعرض أحدث إصدار من نظام التشغيل Android - Android 14.

وفي مؤتمرات Google I / O السابقة، احتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة ، وهذا العام ليس استثناءً ، حيث تواصل الشركة اتخاذ خطوات واسعة في هذا المجال.