تكنولوجيا: هاتف Realme 11 Pro Plus ينطلق بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Realme 11 Pro Plus اليوم بشكل رسمي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وسعر يبدأ من 289 دولار.

يتميز هاتف Realme 11 Pro Plus بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.7 إنش وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وعمق ألوان 10بت، مع تعتيم 2160Hz PWM، كما تضم الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 32 ميجا بيكسل، وتضم مستشعر للبصمة مدمج أسفل الشاشة.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7050، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Realme 11 Pro Plus بمستشعر Samsung HP3 رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4 إنش، وفتحة عدسات f/1.69 مع دعم التثبيت البصري، ويدعم التصوير في الإضاءة المنخفضة مع نمط “Super Night Scape”، مع نمط Moon لتصوير القمر، ونمط Starry للتصوير الإحترافي.

أيضاً يدعم المستشعر الرئيسي تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

وتقدم Realme الهاتف بتصميم جلدي بألوان البيج والأخضر، كما يتوفر باللون الأسود، ويضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة Realme UI 4.0.

كما يتوفر النموذج الرئيسي من هاتف Realme 11 Pro Plus بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 289 دولار، ويتوفر الهاتف بدءاً من 15 من مايو.

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