تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن معالج Dimensity 9200 Plus بآداء أقوى وإستهلاك أقل للطاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek رسمياً اليوم عن معالج Dimensity 9200 Plus الذي ينطلق بـأفضل آداء وإستهلاك أقل للطاقة.

تنطلق رقاقة Dimensity 9200 Plus بآداء منافس لإصدار كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، وذلك وفقاً للإختبارات التي رصدت في منصة Geekbench 6.

أيضاً من المقرر أن تقدم رقاقة Dimensity 9200 Plus تحسينات في الآداء عن إصدار الشركة الأصلي Dimensity 9200.

وترتكز الرقاقة على عملية تصنيع TSMC بدقة N4P أو الجيل الثاني من دقة تصنيع 4 نانومتر، وتتضمن الرقاقة تحسينات في آداء ثلاثة من الأنوية بنسبة 10%.

وفي أنوية كرت الشاشة G715 تقدم الرقاقة تعزيز للآداء بنسبة 17%، كما يمكن للرقاقة أن تدعم شاشة بجودة عرض FHD+ بمعدل تحديث 240Hz، أو بجودة عرض QHD+ ومعدل تجديث 144Hz، أو اثنان من الشاشات بدقة 2.5K ومعدل تحديث 60Hz.

أيضاً تضم الرقاقة نواة Cortex-X3 رئيسية بسرعة 3.35GHz، مع ثلاثة من أنوية Cortex-A715 بسرعة 3.0GHz، و4 من أنوية Cortex-A510 بسرعة 2.0GHz، وتدعم الرقاقة ذاكرة LPDDR5X، والإتصال بشبكات sub-6GHz/mmWave بسرعة 7.9 جيجابت في الثانية، كما تدعم تقنية Wi-Fi 7، والبلوتوث 5.3.

وتدعم الرقاقة تشغيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، ويمكن للرقاقة أن تدعم خفض إستهلاك الطاقة كالتالي:

خفض إستهلاك الطاقة في تطبيقات الألعاب بنسبة 10 إلى 21%

خفض إستهلاك الطاقة في تطبيقات المراسلة بنسبة 35%

خفض إستهلاك الطاقة في نمط Wi-Fi hotspot بنسبة 36%.

ومن المقرر أن ينطلق للأسواق قريباً أول الإصدارات من الهواتف الذكية المميزة برقاقة Dimensity 9200 Plus الجديدة من MediaTek.

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