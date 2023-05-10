تكنولوجيا: هواوي تطلق أجهزة MateBook X Pro 2023 وMateBook 16S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي الإصدارات الجديدة من أجهزة MateBook X Pro 2023 وMateBook 16S بالجيل 13 من معالجات إنتل.

تقدم هواوي جهاز MateBook X Pro 2023 بنفس التصميم المميز لإصدار الشركة السابق، بينما يأتي التغيير الرئيسي في التكوينات الداخلية حيث يضم الجيل 13 من معالجات إنتل Raptor Lake، مع إختيارات بين معالج Core i5-1340P أو i7-1360P بقدرة 28W، وعدد 12 من الأنوية و16-thread.

كما تتوفر الأجهزة بذاكرة عشوائية 16 أو 32 جيجا بايت رام، أيضاً تقدم هواوي الأجهزة بكرت الشاشة Intel Iris Xe.

ويتميز الجهاز بأبعاد 3:2 وحجم 14.2 إنش في شاشة مميزة بتقنية LTPS، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة خاصية اللمس وتتميز بدقة 3120 في 2080 بيكسل، ويصل السطوع في الجهاز إلى نسبة 500-nit.

أيضاً يدعم جهاز MateBook X Pro 2023 بطارية بقدرة 60Wh، ويضم 4 من منافذ USB-C، والتي تنقسم إلى اثنان من المنافذ Thunderbolt 4 في الجانب الأيسر، و2 من منافذ USB-C في الجانب الأيمن.

ويتميز جهاز MateBook X Pro 2023 بوزن 1.26 كجم، كما يتميز الجهاز بتصميم معدني، مع ثلاثة إختيارات في الألوان بين الرمادي، والأزرق وأيضاً اللون الأبيض، ويبدأ سعر الجهاز من 2199 يورو، ويتوفر للشراء في الأول من يونيو.

أيضاً قدمت هواوي جهاز MateBook 16S 2023 الذي يتميز بوزن 1.99 كجم، وحجم شاشة 16 إنش، وأبعاد 3:2، كما تدعم الشاشة دقة عرض 2520 في 1680 بيكسل في شاشة بخاصية اللمس.

كما تدعم الشاشة سطوع 400 nit، أيضاً تدعم هواوي الجهاز بالجيل 13 من معالجات إنتل من سلسلة H، بقدرة 45W، على ان يتوفر بإختيار i9-13900H, i7-13700H أوi5-13500H، ويتوفر MateBook 16S في الأسواق في الأول من يونيو بسعر 1799 يورو.

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