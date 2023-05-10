شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير: الروبوتات قد تستحوذ على 80٪ من الوظائف البشرية فى السنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد الخبراء أن الذكاء الاصطناعى (AI) سيحل محل 80% من الوظائف البشرية في السنوات القليلة المقبلة، لكن بن جورتزل، الباحث الأمريكي، لا يرى أن الأمر سلبي لأنه سيسمح للناس بالعثور على أشياء أفضل يفعلونها في حياتهم من الأعمال.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحث جورتزل فى قمة الويب في ريو دي جانيرو، "قد تكون كل وظيفة تتطلب الأعمال الورقية تقريبًا قابلة للأتمتة".

وتأتي كلماته بعد أن وقع الآلاف من قادة التكنولوجيا، بما في ذلك إيلون ماسك، على رسالة مفتوحة تدعو إلى توقف مدته ستة أشهر عن تطوير الذكاء الاصطناعي.

وجادلوا بأن الشركات تشارك في "سباق خطير" من خلال تطوير التكنولوجيا بسرعة كبيرة، وهذا يمثل خطرًا عميقًا على المجتمع والإنسانية.

وأقر جورتزل، بأن المشكلات الاجتماعية ستظهر عندما يأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفة بشرية تلو الأخرى، لكنه لا يعرف كيفية حلها.

وكشفت دراسة مؤخرا أن أكثر 20 مهنة معرضة لخطر الاستغناء عنها بفضل الذكاء الاصطناعي، مع وجود مشغل مركز الاتصال في المرتبة الأولى، والوظائف التالية تشمل على مدرسون من تخصصات مختلفة، بما في ذلك اللغات والتاريخ والقانون والدين.

كتب الباحثون: "من المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل متعدد الأوجه، وفي بعض الحالات، قد يكون الذكاء الاصطناعي بديلاً عن عمل كان يقوم به البشر سابقًا، وفي حالات أخرى، قد يكمل الذكاء الاصطناعي العمل الذي قام به البشر".