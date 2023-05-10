شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ساعة أبل المقبلة ستكون الأقوى على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن ساعة أبل المقبلة - Apple Watch Series 9 - قد لا تخضع للتغييرات التجميلية إلا أنه من المتوقع أن تخضع لبعض التغييرات المهمة من حيث سهولة الاستخدام، أولاً كانت هناك شائعات عن أن watchOS 10 يأتي مع بعض الميزات الجديدة ، والآن تقول الشائعات أن Watch Series 9 يمكن أن تحتوي على شريحة جديدة.

وقد شارك Mark Gurman من Bloomberg على قناته Discord أن معالجًا جديدًا سيعمل على تشغيل Apple Watch Series 9، الشريحة، التي يُزعم أنها تُعرف باسم شريحة S9 ، ستستند إلى A15 Bionic ، كما يشير Gurman.

وقد مضى جيلين منذ أن تلقت Apple Watch آخر مرة ترقية للرقاقة، وقد تقول أن Watch Series 8 بها شريحة S8 وأن Series 7 بها أيضًا شريحة S7 ، ولكن هذه هي نفس شريحة S6 التي رأيناها داخل Apple Watch Series 6.

لذلك، لم تكن هناك تحسينات كبيرة - ولا من حيث السرعة والكفاءة. نظرًا لأنهم جميعًا يعتمدون على شريحة A13 Bionic البالغة من العمر ثلاث سنوات ، وهي الشريحة الموجودة في iPhone 11، وبالنسبة لبعض السياق، تعمل A15 Bionic على تشغيل تشكيلة iPhone 13، وقد تم تصميم الشريحة على عملية العقدة 5 نانومتر من TSMC وتتميز بوحدة معالجة مركزية سداسية النواة ومحرك عصبي 16 نواة.

وفي حين أنه من غير الواضح مدى الاختلاف الذي ستجلبه الشريحة الجديدة إلى Apple Watch Series 9 ، لا يزال بإمكاننا توقع بعض مكاسب الأداء والكفاءة، وفي السابق ، قال جورمان إنه يعتقد أن watchOS 10 ، المتوقع وصوله هذا الخريف ، سيقدم "ترقية شاملة إلى حد ما - مع تغييرات ملحوظة في واجهة المستخدم".

ويمكن لـ watchOS 10 جلب الأدوات من iPhone إلى Apple Watch ، مما يجعلها "الجزء المركزي" من التجربة بأكملها، وبصرف النظر عن هذه التغييرات، يُقال إن Apple Watch Series 9 ليس لديها أي تغييرات كبيرة في التصميم ، لذا قد تبدو مثل الأجيال السابقة.