شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح ميزة "تعديل الرسائل".. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضيف تطبيق المراسلة واتس آب باستمرار ميزات جديدة لتعزيز تجربة مستخدميه الشاملة على النظام الأساسي، وفي وقت سابق من هذا العام تم الإبلاغ عن أن واتس آب يعمل على ميزة تحرير الرسائل المرسلة، والآن بدأ التطبيق في طرح الميزة لمختبري النسخة التجريبية.

ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo بدأ واتس آب في إطلاق الميزة لتحرير الرسائل المرسلة لمختبري الإصدار التجريبي على واتس آب ويب، حيث يكشف التقرير أن ميزة "تحرير الرسائل" متاحة ضمن خيارات القائمة للرسالة النصية.

"وعند تحديد هذا الخيار ستتم مطالبتك بتعديل الرسالة في نافذة جديدة، وفي حالة تمكين الميزة لحساب واتس آب الخاص بك لديك ما يصل إلى 15 دقيقة لتعديل رسائلك في الدردشات والمجموعات، وهي كذلك من الممكن تعديل الرسائل عدة مرات" بحسب التقرير.

وأضاف التقرير: "تم تعيين حد تحرير الرسائل للحفاظ على أصالة المحادثة بحيث لا يتمكن المستخدمون من تغيير الرسالة تمامًا بعد وقت طويل، حيث أن هذه الميزة هي أداة يجب استخدامها فقط لتصحيح أخطاء الكتابة"، وتتوفر إمكانية تحرير الرسائل لبعض مختبري الإصدارات التجريبية الذين انضموا إلى البرنامج التجريبي الرسمي لتطبيق واتس آب Web، ومن المتوقع أن يكون متاحًا لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.