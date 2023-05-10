شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديث Material لتطبيق الطقس .. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل تحديث إعادة تصميم الواجهة Material You على نطاق واسع للعديد من تطبيقات الطرف الأول، ففي عام 2021 ، تلقى تطبيق Weather على منصة أندرويد تصميمًا جديدًا لموضوع Google Material Theme.

والآن ، يقال إن جوجل تختبر إعادة تصميم أخرى للتطبيق باستخدام عناصر Material You، وحاليًا ، يتميز تطبيق الطقس من أندرويد بثلاث علامات تبويب في الأعلى - اليوم وغدًا و 10 أيام، و يمكن للمستخدمين التمرير عبر التطبيق للحصول على مزيد من المعلومات وتم تصميم كل شاشة لتقديم نظرة عامة مفصلة.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، قام موظف لم يتم الكشف عنه في جوجل بالتغريد حول التغييرات الجديدة في تطبيق Weather، ويدعي التقرير أن التصميم الجديد سيستفيد من موجز رئيسي واحد، وسيتم وضع شريط بحث على شكل حبوب في الجزء العلوي من التطبيق والذي سيعرض الموقع الحالي.

ويتضمن التقرير أيضًا لقطات شاشة للتصميم الجديد الذي يعرض التطبيق باللون الرمادي والذي سيتم محاذاة بشكل صحيح مع المظهر الداكن للنظام، ووفقًا للتقرير ، بين شريط البحث عن الموقع والتوضيح Froggy ، سيحتوي التطبيق على قسم "الآن".

وسيعرض هذا القسم تفاصيل حول درجة الحرارة الحالية ، والحالة ، وارتفاع / انخفاض ، وكيف يبدو الأمر، ويضيف التقرير أنه نظرًا للعرض المقيد ، فإن الرسم التوضيحي لـ Froggy يفتقر أيضًا إلى التفاصيل، ويحتوي التطبيق المعاد تصميمه أيضًا على قسم "توقعات كل ساعة" قابل للتمرير جنبًا إلى جنب مع "توقعات لمدة 10 أيام" تتضمن درجات الحرارة المرتفعة / المنخفضة.

و قد يتمكن المستخدمون من النقر على كل خيار من هذه الخيارات بما في ذلك "اليوم" لمشاهدة إحصائيات أخرى مثل Wind و Sunrise و Sunset، ويشبه هذا التصميم تطبيق Wear OS Weather الذي يبدو أيضًا منظمًا تمامًا.

ويمكن أن تكون خطة Google لنقل كل هذه المعلومات إلى خلاصة واحدة خطوة مفيدة وقد تخطط الشركة أيضًا لتجربة شاشة كبيرة للتطبيق أيضًا، ولتحسين التجربة على هواتف Google ، يمكن أن يكون تطبيق الطقس الذي صممه فريق Pixel خيارًا جيدًا. يدعي التقرير أيضًا أن شريط الحالة يوضح أن التصميم الجديد ربما لا يزال قيد التطوير داخليًا.