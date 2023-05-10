شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: انخفاض بنسبة 31% في مبيعات Chromebook خلال الربع الأول من عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مؤسسة البيانات الدولية (IDC) العالمية عن تقريرها ربع السنوي لتتبع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والذى أوضح انخفاض بنسبة 31٪ على أساس سنوي في شحنات Chromebook خلال الربع الأول من عام 2023.

وفي سوق أجهزة Chromebook ، برزت HP كشركة رائدة بحصة سوقية تبلغ 27.8٪ من خلال شحن 1.1 مليون وحدة، وعلاوة على ذلك ، كانت HP هي الشركة المصنعة الوحيدة التي شهدت نموًا سنويًا في الربع الأول من عام 2023، وفي العام الماضي ، شحنت HP 0.8 مليون وحدة ، مما أدى إلى نمو الشركة بنسبة 35.5٪.

تليها Lenovo ، بحصة سوقية تبلغ 21.3٪ ، بعد أن شحنت 0.8 مليون جهاز Chromebook. وحصلت مجموعة أيسر على المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 21.2٪ وشحن 0.8 مليون وحدة. احتلت Dell المرتبة الرابعة بحصة سوقية بلغت 12.9٪ وشحنت 0.5 مليون جهاز Chromebook ، بينما احتلت Samsung المركز الخامس بحصة سوقية بلغت 7.8٪ بشحن 0.3 مليون وحدة، وقامت الشركات المتبقية بشحن 0.3 مليون جهاز Chromebook بحصة سوقية تبلغ 9.0٪.

ووفقًا للتقرير ، يتمتع سوق Chromebook بقدرة تنافسية عالية ، حيث تتنافس العديد من الشركات على المراكز العليا، وحققت HP نجاحًا نظرًا لشعبية نماذجها بين المستهلكين والمؤسسات التعليمية على حدٍ سواء.

وفي أوائل عام 2023 ، كانت المبيعات منخفضة بسبب عدم اليقين الاقتصادي، واستجاب البائعون من خلال إنشاء نماذج جديدة ، بما في ذلك الشاشة الكبيرة للتعلم عن بعد ومواقف العمل المختلطة، ومع ذلك ، كانت هناك زيادة طفيفة في شحنات Chromebook بنهاية الربع حيث توقع بعض البائعين ارتفاع تكاليف ترخيص نظام التشغيل Chrome في النصف الثاني من عام 2023 وقدموا الطلبات وفقًا لذلك.