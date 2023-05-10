شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Bard يصل لتطبيق "رسائل جوجل" باسم "Magic Compose" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ميزة Smart Reply أو الردود الذكية بتطبيق Google Messages ميزة رائعة، حيث يتيح لك الرد على الرسائل بردود أو ردود قصيرة قصيرة، ومع ذلك ، فهو يقتصر على عبارات مختصرة مثل "هل يبدو رائعًا؟" و شكرا"، لكن أحدث تقرير كشف أن ميزة "الرد الذكي" قيد العمل لتطبيق الرسائل ، والذي يُعرف الآن باسم "الكتابة الذكية".

وقد كشف موقع 9to5Google عن اسم ميزة الردود القادمة التي تم إنشاؤها بواسطة AI لرسائل Google - "الكتابة السحرية" أو"Magic Compose"، والتى تعتبر مشابهة لميزة "ساعدني في الكتابة" في تطبيقات Google Workspace الأخرى مثل Docs و Gmail.

ويمكن لميزة الكتابة السحرية في رسائل جوجل اقتراح ردود لك بناءً على سياق المحادثة، و يمكن أن يقترح حتى الكلمات المستخدمة في وقت سابق في الدردشة، و هذه الردود المقترحة أكثر دقة وتفصيلاً من ميزة "الرد السريع" الحالية.

وباستخدام ميزة "Magic Compose" ، يمكنك تغيير نمط رسائلك بالاختيار من بين خيارات متنوعة مثل "رسمي" أو "متحمس" عند تحريرها، ولاستخدام هذه الميزة ، ستحتاج إلى النقر فوق زر القلم الرصاص في منطقة تكوين الرسالة، بالإضافة إلى ذلك ، يولد الأسلوب "الغنائي" قصائد مسلية ومرحة بناءً على رسالتك.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة الجديدة قد تبدو مشابهة لـ Smart Reply ، إلا أن هناك اختلافات رئيسية، أولاً ، لا يتم إرسال الرسالة التي تم إنشاؤها تلقائيًا ويتم عرضها للمستخدم لتحريرها ومراجعتها قبل إرسالها، بالإضافة إلى ذلك ، تقدم هذه الأداة ردودًا أكثر تفصيلاً تتجاوز مجرد عبارة "شكرًا" أو "تبدو رائعة".