شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر يفكر فى طرح تسعيرة "توثيق" أرخص للمؤسسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شبكة تويتر تفكر في طرح خطة "توثيق" جديدة للمنظمات التي قد تكون بتكلفة أرخص من الرسوم الحالية البالغة 1000 دولار شهريًا، وقال إيلون ماسك على تويتر إن خطة أرخص للشركات الصغيرة قيد الإعداد.

وفي الوقت الحالي، يتعين على الشركات دفع 1000 دولار شهريًا للتحقق، مما يمنحها علامة اختيار ذهبية و50 دولارًا إضافيًا شهريًا لكل حساب تابع، وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة قد تكون هذه النفقات كبيرة للحفاظ على تواجدها على تويتر.

وقال "ماسك" في تغريدة: "سيكون لدينا مستوى تكلفة أقل للشركات الصغيرة، لكننا بحاجة إلى إدارة عملية إعداد المؤسسات بعناية لمنع الاحتيال، 1000 دولار شهريًا مخصص للمؤسسات الأكبر حجمًا"، فيما لم يقدم إيلون ماسك أي تفاصيل بشأن تكلفة الخطة، أو أنواع الشركات التي ستكون مؤهلة للحصول عليها ، أو متى ستكون هذه الخطة متاحة.

ومنذ استحواذه على تويتر كان ماسك يدافع منذ فترة طويلة عن التحقق المدفوع، وقام تويتر مؤخرًا بإزالة شارات التحقق من بعض الحسابات، مما تسبب في فقدان العديد من المؤسسات لحالة التحقق، وفي الوقت نفسه كانت الشبكة الاجتماعية ترسل رسائل بريد إلكتروني إلى حسابات مختلفة ، تخبرهم بضرورة الاشتراك في تويتر Blue أو خطة التحقق المؤسسي إذا كانوا يريدون الإعلان على المنصة.

واعتبارًا من 21 أبريل يجب أن يكون لدى حساب @ علامة اختيار تم التحقق منها أو الاشتراك إما في تويتر Blue أو المنظمات التي تم التحقق منها لمواصلة عرض الإعلانات على تويتر، إن إنفاق حسابات الأعمال التي تزيد عن 1000 دولار شهريًا لديها بالفعل شيكات ذهبية أو ستتم قريبًا، وسيستمرون في الاستمتاع بإمكانية الوصول إلى الإعلانات دون انقطاع في هذا الوقت.

ويوفر تويتر عملية تحقق للشركات تسمى "التحقق من تويتر للمؤسسات" (المعروف سابقًا باسم "Blue for Business")، وتمنح هذه العملية الشركات علامة اختيار ذهبية وصورة ملف تعريف مربع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات أن تختار أن يكون لديها موظف مرتبط بحسابها ، مما يضيف شارة لشعار الشركة وعلامة اختيار زرقاء إلى ملفها الشخصي.