شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشريك المؤسس لشركة آبل يحذر من تطوير الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر ستيف وزنياك ، الشريك المؤسس لشركة Apple ، من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي للابتعاد عن المزيد من عمليات الاحتيال المقنعة، وقال إن هذا يرجع إلى أن أدوات مثل ChatGPT يمكنها إنتاج نص يبدو بذكاء الإنسان، حيث وقع وزنياك مؤخرًا على خطاب مفتوح يدعو إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث حذر الشريك المؤسس لشركة آبل من أن الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يسهل على "الممثلين السيئين" الإفلات من عمليات الاحتيال المقنعة للغاية، حسبما ذكرت بي بي سي يوم الثلاثاء نقلا عن موقع businessinsider

جلس ستيف وزنياك، الذي شارك في تأسيس شركة آبل مع ستيف جوبز في عام 1976، لإجراء مقابلة مع محرر التكنولوجيا في بي بي سي زوي كلاينمان لمناقشة مخاوفه بشأن الذكاء الاصطناعي والدعوة إلى مزيد من التنظيم في الصناعة.

وقال وزنياك لبي بي سي: "الذكاء الاصطناعي ذكي للغاية، فهو مفتوح للاعبين السيئين، أولئك الذين يريدون خداعك بشأن هويتهم" ، موضحًا أن أدوات مثل ChatGPT من OpenAI تنتج نصًا "يبدو ذكيًا للغاية" سيجعل المحتالين أكثراقنعا.

كما قال إنه يجب على الأفراد تحمل المسؤولية عن أي شيء يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومن ثم نشره في المجال العام وقال: "على الإنسان أن يتحمل مسؤولية ما يولده الذكاء الاصطناعي".

إن المخضرم في وادي السيليكون - الذي ترك شركة Apple في عام 1985 لكنه قال إنه لا يزال على جدول رواتبه حتى عام 2020 - مهم للغاية بشأن الدور الذي تلعبه شركات التكنولوجيا الكبرى في تطوير الذكاء الاصطناعي. وقال إنهم "يشعرون أنهم يستطيعون نوعًا ما أن يفلتوا من أي شيء"،لم ترد Apple على الفور على طلب Insider للتعليق على تصريحات وزنياك بشأن الذكاء الاصطناعي.

وقع وزنياك خطابًا مفتوحًا في مارس ، جنبًا إلى جنب مع Elon Musk ، مؤسس Pinterest Evan Sharp ، والعديد من الخبراء ، يدعو إلى التوقف لمدة ستة أشهر حول تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة من .OpenAI's GPT-4

وجاء في الرسالة أن شركات الذكاء الاصطناعي تخوض سباق "خارج نطاق السيطرة لتطوير ونشر" أدوات تشكل خطراً على مستقبل الحضارة،اعترف وزنياك في مقابلته مع بي بي سي أنه بينما لا يمكننا بالضرورة إيقاف إنتاج التكنولوجيا ، يحتاج المستهلكون إلى أن يكونوا على دراية أفضل بها حتى يتمكنوا من اكتشاف عمليات الاحتيال الخبيثة.