تكنولوجيا: هاتف Huawei P60 Pro ينطلق للسوق الأوروبي بسعر يبدأ من 1199 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي اليوم عن إطلاق هاتف Huawei P60 Pro للسوق الأوروبي، والذي يأتي بشاشة منحنية وسعر يبدأ من 1199 يورو.

يتميز هاتف P60 Pro بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة تقنية LTPO، وإنتاج 1.07 مليار لون، وتدعم الشاشة تعتيم 1440Hz PWM.

وتضم شاشة الهاتف ثقب للكاميرة الأمامية، ويدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Kunlun Glass، كما يدعم مقاومة بصمات الأصابع.

كما يضم P60 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر وكرت شاشة Adreno 730، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، كما ينطلق بواجهة HarmonyOS 3.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم هواوي هذا الإصدار بثلاثة مستشعرات على أن يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بعدسات متغيرة بفتحة f1.4-f4.0، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يتميز مستشعر telephoto الثالث بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f2.1 كما يرتكز على ثلاثة محاور لدعم التثبيت، بينما يدعم مستشعر telephoto التكبير حتى 3.5 مرة، أو التكبير الرقمي حتى 100 مرة، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

ويضم P60 Pro منفذ USB C، ويدعم تقنية البلوتوث 5.2 LE، وWi-Fi 802.11 ax، وشبكات Wi-Fi 802.11 ax، كما يضم بطارية بقدرة 4815 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88W.

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