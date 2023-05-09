تكنولوجيا: سامسونج تخطط لدعم ساعات Galaxy Watch6 بإشعارات عدم إنتظام خفقان القلب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لجلب ميزة إشعارات عدم إنتظام خفقان القلب لساعات Galaxy Watch6 القادمة بعد أن حصلت العملاق الكوري على تصريح لدفع هذه الميزة عبر (FDA).

تجلب سامسونج ميزة “IHRN” أو إشعارات عدم إنتظام خفقان القلب في ECG في الجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية، والتي تعمل على تنبيه المستخدم في الوقت الفعلي لإختلاف المعدل الطبيعي لخفقان القلب.

ومن المقرر أن تنطلق الميزة لساعات سامسونج كجزء من تحديث One UI 5 الواجهة الخاصة بسامسونج لنظام wear OS والذي يدعم ساعات Galaxy Watch6 الذكية.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy Watch6 في حدث يعقد في شهر يوليو.

أيضاً من المقرر أن تدفع سامسونج تحديث One UI 5 لإصدارات الشركة السابقة من سلسلة Galaxy Watch5 وأيضاً Galaxy Watch4 في وقت لاحق هذا العام.

وتعمل ميزة IHRN على مراقبة دقيقة لإيقاع القلب ورصد الإيقاعات التي تشير إلى الرجفان الأذيني أو AFib الذي يشير إلى عدم إنتظام خفقان القلب لتنبيه المستخدم في الوقت الفعلي لمشاكل القلب والأوعية الدموية الرئيسية والتي قد تطور لاحقاً إلى مضاعفات في القلب أو سكته دماغية.

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