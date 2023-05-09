تكنولوجيا: الجهاز اللوحي iQOO Pad قدم يضم معالج Dimensity 9000 Plus شاشة 144 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع وصول الجهاز اللوحي iQOO Pad قريبًا إلى الأسواق مع مواصفات وإمكانيات متميزة. ومن المقرر أن يستعير iQOO تصميم الجهاز اللوحي المحدث المعني من الشركة الأم Vivo.

ومع ذلك، قد يتحسن الجهاز على Pad2 الذي تم إطلاقه مؤخرًا بمعالج Dimensity 9000+، بدلاً من 900.

ووفقًا لذلك، قد يتمكن عشاق الأجهزة اللوحية قريبًا من اختيار إصدار جديد من الجهاز بشاشة ذات معدل تحديث 144 هرتز ونسبة أبعاد 7:5. كما قد يكون جهازiQOO اللوحي قادر أيضًا على التطلع إلى شحن 44 واط كحد أدنى مع دعم نظام Android 13 خارج الصندوق.

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