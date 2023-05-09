تكنولوجيا: هاتف Tecno Camon 20 Premier أول الإصدارات المميزة بمعالج Dimensity 8050

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق اليوم بشكل رسمي هاتف Tecno Camon 20 Premier بتصميم أنيق يجمع بين السيراميك والجلد، وهو أول الإصدارات المميزة بمعالج Dimensity 8050.

يتميز هاتف Tecno Camon 20 Premier بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ودقة عرض 2400 في 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتضم تقنية إستشعار البصمة.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة Dimensity 8050 التي تتضمن 4 من أنوية Cortex-A78 و4 من أنوية Cortex-A55، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Camon 20 Premier بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل RGBW بفتحة عدسات f/1.8 وبعد بؤري 23مم مع ميزة sensor-shift للتثبيت البصري.

بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بزوايا عرض فائقة الإتساع وبعد بؤري 13مم، مع دعم التركيز البصري ولقطات macro.

كما يتميز المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير كما يأتي بفتحة عدسات f/2.4، ويدعم التركيز التلقائي بالليزر، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 بميزة التركيز الإلكتروني.

أيضاً ينطلق Tecno Camon 20 Premier 5G بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود والأزرق.

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