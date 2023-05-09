شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتجنب المفسدين عبر الإنترنت وتحمي هاتفك من المتطفلين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التهرب من المفسدين أكثر صعوبة من أي وقت مضى، يرجع الفضل في جزء كبير منه إلى العديد من خلاصات الوسائط الاجتماعية الخوارزمية، التي يمكنك التمرير خلالها في أي وقت، يعني مجرد التسكع على الإنترنت أنك قد تتلقى معلومات جديدة عن غير قصد حول عرض أو لعبة لم تجربها بنفسك.

ولحماية نفسك من الدخولاء عليك اثناء التصفح عبر الانترنت، جمعت لك بعض الأدوات والحلول التي أود مشاركتها معك، نقلا عن موقع theverge

ونأمل أن تساعدك في تجنب المفسدين عند اختيارك لـZelda أو اللعبة، أو العرض، أو الفيلم، وما إلى ذلك من، ولكن كما سأناقش لاحقًا ، لا توجد طريقة تضمن لك تمامًا أنه يمكنك تجنب المفسدين، لذا كن يقظًا هناك.

1-

Twitter

يتيح لك Twitter كتم الكلمات والعبارات، بحيث لا تظهر في أماكن مثل المخطط الزمني الرئيسي، أو علامة تبويب ،الإشعارات، أو دفع الإشعارات، لإعداد الكلمات المكتومة 1- انتقل إلى قائمة الإعدادات الخاصة بك

2-وانقر على الإعدادات والدعم،3- الإعدادات والخصوصية

4-الخصوصية والأمان

5-كتم الصوت والحظر

6- الكلمات المكتومة

ويمكن تعيين الكلمات المكتومة لتستمر لمدة 24 ساعة ، أو سبعة أيام ، أو 30 يومًا ، أو حتى تقوم بإلغاء كتم صوت كلمة أو عبارة ، مما يعني أن لديك بعض الخيارات إذا كنت تعلم أنك سترغب في النهاية في رؤية معلومات حول ما تقوم بكتمه،بالنسبة إلى كتمات Zelda الخاصة بك ، قمت بإعدادهم للتو حتى يذهبوا بعيدًا بعد 30 يومًا. بحلول ذلك الوقت ، أظن أننا سأنكون قد هزمنا المباراة.

YouTube

1-امسح سجل YouTube

2-واستخدم زر "غير مهتم" في YouTube

غالبًا ما يقترح YouTube مقاطع فيديو جديدة ذات صلة بمقاطع الفيديو السابقة التي شاهدتها، هذا يعني أنه إذا كنت مثلي واستهلكت بشغف كل دقيقة من لقطات Tears of the Kingdom السابقة للإصدار التي يمكنك العثور عليها ، فقد يقترح YouTube مقطع فيديو لقتال رئيس أو مفسد قصة تم تحميله بواسطة شخص لديه نسخة مسربة من اللعبة لأنه يعتقد أنك قد تكون مهتمًا به أنا مهتم، للمساعدة في منع ذلك، أوصي بمسح سجل المشاهدة على YouTube من أي شيء يتعلق بالشيء الذي تحاول تجنبه على الويب.

1- ابدأ من الصفحة الرئيسية

2- وانقر على قائمة الخطوط الثلاثة

-السجل. ثم في تطبيق الهاتف المحمول، استخدم علامة التبويب المكتبة للوصول إلى السجل، من هناك يمكنك البحث في سجل المشاهدة الخاص بك، وحذف مقاطع الفيديو بشكل انتقائي كما تراه مناسبًا، لقد بحثت عن أشياء مثل "Zelda" و "tears" ، على سبيل المثال ، وأزلت جميع مقاطع الفيديو التي ظهرت.

2-لقطة شاشة لصفحة سجل مشاهدة YouTube

يمكنك أيضًا إخبار YouTube بأنواع المحتوى الموصى به التي لا تريد رؤيتها، عند مشاهدة مقطع فيديو مقترح على الصفحة الرئيسية أو في شريط جانبي، انقر فوق زر النقاط الثلاث ثم انقر فوق غير مهتم، وإذا كانت هناك قناة معينة تريد تجنبها تمامًا، فانقر على عدم التوصية بالقناة في نفس القائمة، ومع ذلك سأحذرك من أن Spoiler Protection 2.0 تطلب إذنًا لقراءة وتغيير جميع بياناتك على مواقع الويب التي تزورها، أظن أن ملحقات المتصفح الأخرى التي تقدم هذا النوع من الوظائف تطلب هذا المستوى من الأذونات أيضًا.

لسوء الحظ بغض النظر عن عدد الحواجز التي تحاول، وضعها بينك وبين المفسدين، سيكون عليك فقط قبول ذلك، لكونك شخصًا في العالم، فقد تفسد شيئًا لا تريده،هناك عدد كبير جدًا من الأماكن حيث يمكن أن تظهر معلومات المفسد على الويب لحسابها جميعًا، وكما تعلم بعض الناس عندما أفسد رجل نهاية هاري بوتر والأمير نصف الدم أمام المعجبين الذين ينتظرون الحصول على الكتاب، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله لمنع شخص ما من إخبارك بمفسد بصوتهم،بعد قولي هذا في رأيي، لن يتم تدمير أفضل القصص والألعاب إذا كنت تعرف بالفعل أكبر المفسدين،

3-

تجنب أقسام التعليق

يحب المتصيدون التسكع في التعليقات والردود، حيث يسهل عليهم إفساد المعلومات والأسرار، في حالتي، أنا حاليًا حذر من أي شيء يتعلق بامتياز Zelda أو Tears of the Kingdom ، وأعتقد أنني عثرت بالفعل على اثنين من المفسدين أثناء التمرير بعمق في بعض سلاسل Reddit.إذا استطعت تجنب أقسام التعليقات على المقالات، أو منشورات الشبكات الاجتماعية المتعلقة بالشيء الذي تحاول عدم إفساده، ونعم لقد أغلقت التعليقات على هذا المقال!

1-

استخدم ملحقات المتصفح لحظر الكلمات والعبارات

يمكن لبعض ملحقات المستعرض تحديد وإخفاء كلمات، أو عبارات معينة على صفحة ويب، حتى لا تراها ما لم تنقر عليها عن قصد، لقد كان هذا مفيدًا حقًا بالنسبة لي لأنني أقوم بمسح خلاصات RSS الخاصة بي، لأنني لن أفسد عن طريق الخطأ العنوان أثناء متابعة الأخبار.

امتداد Chrome الذي كنت أستخدمه هو Spoiler Protection 2.0، كما هو الحال مع ميزة كتم الصوت في Twitter ، يمكنك تحديد كلمات وعبارات معينة تريد الإبلاغ عنها، عندما يكتشف الامتداد هذه الكلمات، أو العبارات على إحدى الصفحات، فسيخفيها والكلمات من حولها أسفل لافتة حمراء كبيرة، إذا قمت بالنقر فوق الشعار، يمكنك قراءة النص،واخيرا الإنترنت مكان خطير للمفسدين.