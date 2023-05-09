شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه واتس آب يبدأ فى اختبار دعم Wear OS؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر واتس آب الآن تطبيقًا لـ Wear OS 3 على بعض الساعات، مما يوفر الكثير من وظائف إصدارات الهاتف المحمول، ويظهر الدردشات وجهات الاتصال الحديثة، بينما يسمح لك بإرسال رسائل صوتية ونصية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يجب عليك لإعداد التطبيق، أن يكون لديك الإصدار التجريبي من واتس آب على هاتفك، وبعد تثبيت التطبيق على ساعتك، سيعرض رمزًا أبجديًا رقميًا مكونًا من ثمانية أرقام في تطبيق الهاتف المحمول.

ستظهر قائمة بالمحادثات الأخيرة من هناك، جنبًا إلى جنب مع "الإعدادات" و "فتح على الهاتف".

وسيؤدي الضغط فوق أي من المحادثات إلى إظهار الدردشات الفردية أو الجماعية وعرض الرسائل والصور المرسلة وما إلى ذلك.

يمكنك اختيار إرسال رسالة صوتية أو نصية، باستخدام لوحة مفاتيح النظام للأخير، وبالمثل، يمكنك عرض أو الاستماع إلى أي رسائل موجودة أو مستلمة، في الجزء السفلي من كل محادثة.

يقدم واتس آب شكلا دائريًا يعرض رسائل غير مقروءة على الصفحة الرئيسية لساعتك، يوجد أيضًا مربعان لجهات الاتصال والرسائل الصوتية، للسماح لك بالوصول السريع إلى الأشخاص أو بدء تسجيل الرسائل الصوتية.

كما أنه يوجد إصدار مهم لـ Wear OS 3، حيث يقدم تطبيقًا شائعًا يمتلكه معظم الأشخاص على هواتفهم، وهو بدوره يحقق هدف Google المتمثل في الحصول على المزيد من المطورين على النظام الأساسي.

وستحتاج إلى الاشتراك في الإصدار التجريبي من واتس آب وتشغيل الإصدار 2.23.10.10+ على كل من هاتفك الذكي وساعتك.