تكنولوجيا: من المقرر إطلاق هاتف Vivo X100 في أواخر عام 2023 مع معالج Dimensity 9300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن يكون هناك إصدار جديد من الهاتف الذكي X90 مع معالج Dimensity 9200+. فقد تم الكشف عن ذلك عبر منصة Geekbench، إذ ظهر هاتف يحمل الاسم الرمزي “vivo V2241HA” مع سرعة استجابة عالية لمعالج MediaTek القادم والتي تبلغ 3.35 جيجا هرتز.

وعلى ما يبدو، يُقال أن “V2241HA” يشحن بنفس سرعة إصدارات X90، كما ان لديه جودة شاشة مماثلة، ودعم Wi-Fi 7.

من المقرر الآن أن تنتقل Vivo إلى جيل X100 مع ترقية Dimensity 9300 للدورة الكاملة الوشيكة وبحلول نوفمبر 2023 أيضًا. لا نعرف أي شيء عن التصميم حتى الآن، على الرغم من أنه يمكن أن يأتي بكاميرات محسنة عن V2 وشاشات 120 هرتز وربما حتى البرامج المستندة إلى Android 13 من سلسلة X90.

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