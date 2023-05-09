تكنولوجيا: MediaTek تعلن رسمياً عن رقاقة Dimensity 8050 بدقة تصنيع 6 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek عن رقاقة Dimensity 8050 التي تتميز بدقة تصنيع 6 نانومتر، وسرعة 3GHz في النواة الرئيسية.

بدأت شركة MediaTek في الفترة الأخيرة في إعادة تسمية رقاقات الشركة من جديد، وفي إطار إستراتيجية الشركة الجديدة قدمت اليوم بشكل رسمي رقاقة Dimensity 8050 التي تأتي بمواصفات تحاكي رقاقات Dimensity 1300 و1200.

ترتكز رقاقة Dimensity 8050 على عملية تصنيع TSMC بدقة 6 نانومتر، كما تنطلق الرقاقة بشريحة مودم 5G، وتضم 8 من الأنوية والتي تتضمن 4 من أنوية Cortex-A78 لسرعة الآداء، مع 4 من أنوية Cortex-A55 لتعزيز الكفاءة.

أيضاً تنقسم أنوية Cortex-A78 التي تتضمن واحدة من الأنوية بسرعة 3GHz، بينما تأتي الثلاثة أنوية الأخرى بسرعة 2.6Ghz.

وتدعم الرقاقة ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، كما تدعم معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية.

وتتميز الرقاقة بكرت الشاشة Arm Mali-G77 بعدد 9 من الأنوية، ويمكن رقاقة Dimensity 8050 أن تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K، وشاشة بدقة عرض 2520 في 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 168hz، كما تدعم معالج صور ISP بدقة تصل إلى 200 ميجا بيكسل في الكاميرات.

يذكر أن رقاقة Dimensity 8050 تدعم بالفعل هاتف Tecno Camon 20 Premier 5G الذي أعلن عنه مؤخراً.

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