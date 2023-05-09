تكنولوجيا: إطلاق السماعة اللاسلكية Realme Buds Air 5 Pro مع تحسين ANC قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تقوم شركة Realme بإطلاق السماعة اللاسلكية Buds Air 5 Pro قريبًا، ويقال انها ستأتي بجودة صوت “ممتازة” في عامل شكل استنساخ AirPod، وذلك بفضل ميزات TWS الحديثة مثل ANC

يقال إن هذه المواصفات تصل إلى 50 ديسيبل، وبالتالي فهي تتفوق على منافسيها المحتملين من OPPO Enco Free3. ويقال أيضا إن سماعات Buds Air 5 Pro مخصصة لدعم LDAC والمؤثرات الصوتية المكانية.

من المقرر الآن إطلاق Realme Buds Air 5 Pro في 10 مايو 2023، إلى جانب سلسلة من 10 سلاسل تم الترويج لها جيدًا.

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