شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقرر تصفية حسابات تويتر غير النشطة وحالة غضب بين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك، أن تويتر سيطهر الحسابات غير النشطة التى لم يكن لها أي نشاط على الإطلاق لعدة سنوات، وشارك المستخدمون على الفور مخاوفهم بشأن فقدان حسابات أحبائهم، مشيرين إلى أن التغريدات هي وسيلة لإحياء ذكراهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يبدو أن عملية التطهير موجهة نحو الأشخاص الذين يستخدمون النظام الأساسي، ولكنهم نادرًا ما يشاركون التحديثات.

ولم يقم دونالد ترامب بالتغريد منذ عام 2021، على الرغم من حظره لأكثر من عام، ولم تشارك أبل أي شيء على حسابها.

وفقًا لسياسة Twitter، يجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا لتجنب الإزالة الدائمة بسبب الخمول الطويل، ويطلب أشخاص من ماسك إيجاد طريقة لإحياء ذكرى الحسابات.

بينما يخشى العديد من المستخدمين أن تكون حسابات أحبائهم جزءًا من عملية التطهير، يمكن لهؤلاء المستخدمين تصدير أرشيف للتغريدات إذا تمكنوا من الوصول إلى الحساب.

انتقل إلى إعدادات الحساب الخاص بك عن طريق الضغط فوق رمز "المزيد" في شريط التنقل وتحديد حسابك من القائمة، ثم اضغط فوق تنزيل أرشيف لبياناتك.

خيار آخر هو رؤية كل تغريداتي، وربط موقع الويب بحسابك ثم إدخال اسم المستخدم على تويتر.

وتنشئ ملفًا يحتوي على آخر 3200 تغريدة تمت مشاركتها من هذا الحساب، ويمكنك بعد ذلك تنزيلها أو حفظها أو طباعتها، ولكن فقط إذا لم يكن حسابهم خاصًا.

كما قوبل هذا الإعلان ببعض الفرحة، فإن إزالة مثل هذه الحسابات ستوفر أسماء مستخدمين مرغوبة منذ فترة طويلة.

وحذر ماسك من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض أعداد المتابعين بشكل كبير.