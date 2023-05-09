تكنولوجيا: تسريبات لهاتف HTC U23 Pro 5G تكشف عن معالج Snapdragon 7 Gen 1 وهيكل بلاستيكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقدم شركة HTC هاتفًا ذكيًا جديدًا، والآن، تم تسريب هذا الهاتف القادم من الشركة، والذي يبدو انه هاتف من الفئة المتوسطة يسمى “HTC U23 Pro 5G”.

ووفقًا للتسريب، سيحتوي الهاتف على إطار بلاستيكي وتصميم به وحدة كاميرا كبيرة في الخلف. تضم وحدة الكاميرا هذه مستشعر بدقة 108 ميجابكسل، كما هو موضح مباشرة على الجهاز، بالإضافة إلى انها مدعومة بثلاثة مستشعرات أخرى لم يتم الكشف عنها.

يوجد أيضًا مستشعر بصمة مثبت على الجانب وشاشة AMOLED، على الرغم من عدم ذكر حجم الشاشة. والمثير للدهشة هو أن الهاتف به مقبس سماعة رأس أيضًا.

بالانتقال إلى المواصفات الداخلية، يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 المقترن بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت. كما يبدو ان البطارية ستأتي ايضًا بسعة 4600 مللي أمبير، وسيتم شحنها عبر منفذ USB-C بسرعات غير معروفة. هناك أيضًا دعم الشحن اللاسلكي.

لم تذكر شركة HTC موعد طرح هذا الجهاز في السوق، لكنه بالتأكيد سيكون جهازًا مثيرًا للاهتمام.

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