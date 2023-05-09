تكنولوجيا: أبل تعيد اختراع ميزة التنقل على شاشة القفل باستخدام النشاط المباشر لخرائط أبل مع نظام iOS 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة أبل تعمل على ميزة جديدة تسمى Apple Maps Live Activity لشاشة القفل مع تحديث iOS 17 القادم. وصرح المسرب @ analyst941 على تويتر، والذي نشر تسريبات مماثلة في الماضي، في منشوره ان أبل ستقدم ميزة النشاط المباشر الجديدة على الخرائط لشاشة القفل بجميع أجهزة آيفون.

حتى الآن، كان على الأشخاص الذين يستخدمون الخرائط دائمًا إبقاء التطبيق مفتوحًا لتتبع وجهتهم. وباستخدام تصميم Lock Screen المحدث هذا، سيتمكن المستخدمون من تصغير عرض خرائط أبل إلى حجم عنصر واجهة مشغل الموسيقى، وستعمل نقرة واحدة على توسيعها بسرعة إلى الحجم الكامل.

وعلى الرغم من أن عرض خريطة شاشة القفل لن يكون تفاعليًا، إلا أنه سيتم تحديثه ديناميكيًا لإظهار موقعهم الحالي واتجاهات التنقل للمستخدمين.

ما يثير فضول المستخدمين حقًا هو ما إذا كانت هذه الميزة مقصورة على خرائط أبل أم لا. فعلى الرغم من أن شركة أبل قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال الخرائط، إلا أنها لا تزال بعيدة بخطوات عن خرائط جوجل وحتى Yandex. ولهذا السبب، يفضل العديد من مستخدمي آيفون التطبيقات البديلة بدلاً من خرائط أبل الافتراضية.

ومع ذلك، بالنظر إلى السياسات العامة للشركة، من المحتمل جدًا ألا يتم دعم تطبيقات الجهات الخارجية بهذا التحديث.

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