تكنولوجيا: سامسونج ستحضر وضع 2x إلى سلسلة Galaxy S23 مع التحديث القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتمتع هواتف سلسة Galaxy S23 الذكية من سامسونج بإمكانيات رائعة للكاميرا، ولكن لا تزال هناك ميزة واحدة مفقودة. والآن، كشف فريق تطوير كاميرا سامسونج في منتديات المجتمع الكوري أن الشركة ستعمل قريبًا على تمكين تقريب البورتريه 2x.

حاليًا، تأتي هواتف Galaxy S23 بتقريب 1x و 3x في الوضع الرأسي للتبديل بين الكاميرا الأساسية ووحدة تقريب 3x مع مستشعر 10 ميجابكسل وبُعد بؤري مكافئ 70 مم.

وسيجلب التحديث الجديد تقريب 2x، والذي سيستمر في استخدام الكاميرا الرئيسية مع التقريب الرقمي وبعض التصوير الحسابي لتعزيز النتائج.

بمجرد وصول الوضع المحدث إلى Galaxy S23 و Galaxy S23 + و Galaxy S23 Ultra، يجب أن يصل بعد ذلك لـ Galaxy S22 و Galaxy Z Fold4.

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