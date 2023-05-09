شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن مجموعة تحديثات الذكاء الاصطناعى الكبيرة فى I / O والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفصلنا أقل من يومين عن حدث I / O من Google ، عندما كشف تقرير جديد لقناة CNBC عن بعض التحديثات الرئيسية التي تركز على الذكاء الاصطناعي، والتي سيتم الإعلان عنها في المعرض، سيكون أحد المكونات الكبيرة نموذجًا جديدًا للغة كبيرة (LLM) ، PaLM 2، والذي تصفه CNBC بأنه LLM "للاستخدام العام" وهو "الأحدث والأكثر تقدمًا" من Google هذا ما تم نشره على موقع theverge

يبدو أن LLM قد أجرت "مجموعة واسعة من اختبارات الترميز، والرياضيات، بالإضافة إلى اختبارات الكتابة الإبداعية ،والتحليل"، وفقًا لـ CNBC ، لذلك لن أتفاجأ برؤية Google تعرض بعض هذه الإمكانات على خشبة المسرح ( حيث تم الإعلان عن أول PaLM في أبريل 2022، قبل أشهر من طفرة الذكاء الاصطناعي الأخيرة التي تغذيها تطبيقات مثل ChatGPT)

ذكرت CNBC أن Google ستعلن أيضًا عن "تجارب توليد" للبحث "و Bard برنامج الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي" الذي أطلقه كتجربة في مارس الماضى، بما في ذلك توسيع Bard إلى اللغتين اليابانية والكورية حتى الآن، حيث أن Bard متاح فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى الان.

وستكشف Google أيضًا عن المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تركز على مساحة العمل، بما في ذلك "مناقشة إنشاء النماذج في جداول البيانات ،وتوليد الصور في منتجات العروض التقديمية ،و Meet" ، كما تقولCNBC حيث أعلنت الشركة عن ميزات AI لـ Gmail و Docs في (مارس) لكنها أطلقتها أولاً مع "المختبرين الموثوق بهم"، لذلك سنضطر إلى الانتظار ومعرفة ما إذا كانت هذه الميزات الجديدة ستظل محدودة أم ستكون متاحة على نطاق أوسع.

ولم ترد Google على الفور على طلب للتعليق، ولكن ليس من المستغرب جدًا أن تقوم الشركة بتجربة ذكاء اصطناعي كبير في مؤتمر Google I / O مع صعود ChatGPT من OpenAI وجهود Microsoft القوية للذكاء الاصطناعي، وضعت Google مؤخرًا الذكاء الاصطناعي في الصدارة مع كل ما تفعله تقريبًا، بل وأجرت تحولات تنظيمية ضخمة تهدف إلى دفع عملها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الأمام.

لكن I / O لن تركز فقط على الذكاء الاصطناعي،بل أعلنت الشركة بالفعل عن Pixel Fold ووعدت بمشاركة المزيد عنها في هذا الحدث، كشفت قائمة أمازون التي تمت إزالتها الآن عن قائمة من التفاصيل حول Pixel Tablet ، مما دفعنا للاعتقاد بأنه سيكون في المعرض، وقد رأينا تسرب Pixel 7A لأسابيع، بما في ذلك التدريب العملي على طول طريق العودة في مارس،تتعهد I / O بأن تكون عرضًا مليئًا بالحيوية، وستبدأ المتعة في الساعة 1 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء، 10 مايو.