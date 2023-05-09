شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا تتوقف "مكالمات واتساب" فى بعض الهواتف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من الناس عن مشكلة تتوقف "مكالمات واتساب" دائمًا ويبحثون عن حل مشكلة مكالمات الفيديو، حيث لا يمكنهم إجراء مكالمات الفيديو على هذا التطبيق بشكل جيد وبجودة عالية.

وعندما تحدث مشاكل تتعلق بـمكالمات واتساب، يجب عليك أولاً التأكد من الاتصال بشبكة إنترنت تعمل بشكل جيد، كالاتصال بشبكة Wi-Fi بدلاً من الشبكة الخلوية أو العكس، فقد يعود سبب المشكلة إلى أن الشبكة التي تستخدمها حالياً لم يتم إعدادها بالشكل الصحيح لتتيح إجراء مكالمات عبر بروتوكول بيانات المستخدم (UDP - User Datagram Protocol) الأمر الذي يعطل "مكالمات واتساب".

وإذا لم تتمكن من إجراء "مكالمات واتساب" أو تلقيها بعد الاتصال بالإنترنت من خلال شبكةWi-Fi، تأكد أن إعدادات الأمان المحددة في جهاز الراوتر لديك وكذلك إعدادات جدار الحماية Firewall لا تقوم بحظر بعض أنواع الاتصال التي تتيح إجراء مكالمات واتساب.

وإن كانت لديك مشكلة إضافية حول إعدادات بروتوكولات بيانات المستخدم وجدار الحماية، يرجى حينها مراجعة مزود الخدمة أو مدير شبكة Wi-Fi للمزيد من المعلومات.

ويؤثر اتصالك من خلال بلوتوث وكذلك استخدامك لخاصية توفير الطاقة على مكالمات واتساب بشكل كبير، إذا كانت خاصية توفير الطاقة مشغلة أو كان اتصال بلوتوث مشغلاً، فحاول إيقافهما.

أحد الأسباب أيضاً هو عدم تحديث نسخة تطبيق الواتساب الموجودة على هاتفك.

وأيضا أعد تشغيل جهازك وتأكد أنه ليست هناك تطبيقات أخرى تستخدم ميكروفون الجهاز أو السماعة أو الكاميرات، في حالة عدم حل المشكلة يجب الرجوع إلي خدمة "مركز المساعدة في واتساب والابلاغ عن المشكلة للمساعدة في حلها من خلال الخطوات التي يخبرك بها فريق المساعدة .