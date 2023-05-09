شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام ميزة Sleep Timer فى YouTube Music والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مؤقت النوم ميزة مفيدة عندما يتعلق الأمر بتطبيقات بث الموسيقى، وإذا كنت تفضل موسيقى الخلفية أثناء الاسترخاء أو العمل أو الانخراط في نشاط محدد بوقت محدد أو ترغب في النوم على موسيقى هادئة، فإن Sleep Timer هي ميزة مفيدة.

حيث يحتوي تطبيق بث الموسيقى Spotify بالفعل على هذه الميزة، ومؤخراً، طرح موقع YouTube المملوك لشركة جوجل ميزة "Sleep Timer" لتطبيق بث الموسيقى ، YouTube Music، وتتضمن القائمة الكاملة "Now Playing" الخاصة بالتطبيق الآن خيار مؤقت السكون للمقاطع الصوتية في الأسفل.

وتمامًا مثل Spotify ، يعمل YouTube Music الآن على تسهيل إيقاف تشغيل المقطوعات بعد فترة زمنية معينة بمساعدة ميزة مؤقت النوم الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التحديث باستخدام ميزة "Sleep Timer" يتم طرحه للمستخدمين ، لذلك هناك احتمال ألا تراه بعد. إذا كانت لديك هذه الميزة ، فإليك كيفية استخدامها على جهاز iOS أو Android:

- قم بتشغيل الإصدار المحدث من تطبيق YouTube Music على جهاز iOS أو Android.

- اضغط على زر القائمة الكاملة أثناء تشغيل الموسيقى وحدد خيار Sleep Timer الجديد المتاح في الأسفل.

- ثم اختر ما إذا كان يجب أن يتوقف اللعب فورًا بعد 5 أو 15 أو 30 أو 60 دقيقة.

- ستوفر لك القائمة أيضًا خيار إيقاف التشغيل مؤقتًا في نهاية مسار التشغيل الحالي.

- يمكنك الاستمرار في الاستماع إلى الموسيقى بعد القيام بالاختيارات المرغوبة، وسوف تتوقف تلقائيًا عند انتهاء المؤقت.

عندما يتم ضبط المؤقت، يتم عرض الوقت المتبقي بالدقائق. يمكن للمستخدمين ببساطة النقر على مؤقت التشغيل لفتح قائمة جديدة واختيار تأخير إيقاف التشغيل بزيادات مدتها خمس دقائق أو إيقاف المؤقت تمامًا إذا كنت تتوقع الحاجة إلى تأجيل إيقاف تشغيل التشغيل التلقائي.