شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعمل على إصدار جديد من ChatGPT وسط مخاوف بشأن الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على إصدار جديد من ChatGPT لعملاء الأعمال الذين يركزون على الخصوصية، عبر دمج تقنية GPT-4 AI الخاصة بـ ChatGPT (أو نموذج اللغة الكبيرة) للسماح للمستخدمين بتجربة روبوت محادثة مماثل في شكل بينج شات.

وتشير The Information إلى أن صفقة مايكروسوفت بقيمة 10 مليارات دولار مع OpenAI منشئ شات جي بي تي، تسمح للحقوق السابقة بتقديم إصدارات معدلة من ChatGPT لاختيار المستخدمين والمؤسسات.

ويعد ChatGPT الذي يركز على الخصوصية أحد المنتجات التي يعمل عليها عملاق البرمجيات، والذي سيعمل من خلال خوادم مخصصة.

وهذا يعني أن ChatGPT التي تركز على الخصوصية من مايكروسوفت ستخزن البيانات على وحدات خادم سحابية Azure مخصصة للأعمال التجارية الفردية.

ولن تتصل البيانات الموجودة على الخادم المعزول بنظام ChatGPT الرئيسي.

وهذا يعني أيضًا أنه سيتعين على عملاء المؤسسات دفع مبلغ ضخم للاستمتاع بهذه الخدمة نظرًا لأنها تجربة مخصصة.

ويشير التقرير إلى أن الخدمة قد تكلف ما يصل إلى عشرة أضعاف ما يدفعه العملاء حاليًا لاستخدام ChatGPT Plus ، وهو 20 دولارًا.

قد تجذب خطوة مايكروسوفت لبناء ChatGPT الخاصة العديد من شركات التكنولوجيا والمصارف الكبيرة التي تمنع الموظفين من استخدام برامج الدردشة العامة أو المجانية.

وعلى سبيل المثال ورد أن سامسونج حظرت ChatGPT على خوادم الشركة حيث تم العثور على بعض الموظفين يشاركون بيانات حساسة مع chatbot، مما قد يكون كابوسًا للخصوصية على المدى الطويل.

قد يتم طرح "شات جي بي تي"، الجديد الذي يركز على الخصوصية "في وقت لاحق من هذا الربع".

وأعرب OpenAI منشئ ChatGPT عن اهتمامه أيضًا بتقديم شيء مشابه لعملاء المؤسسات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI لشبكة CNBC، الأسبوع الماضي، إن الشركة توقفت عن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ذات اللغات الكبيرة ، مثل GPT، على دفع بيانات العملاء "لفترة من الوقت".