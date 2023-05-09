شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس التنفيذى السابق لشركة Yahoo: كان بإمكاننا شراء Netflix بدلاً من Tumblr والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول ماريسا ماير الرئيس التنفيذي السابق لشركة Yahoo، إنه كان علينا شراء Netflix أو Hulu وليس Tumblr، خلال فترة عملها كرئيس تنفيذي، حيث أضافت ماير في مقابلة مع Tech Brew: "نظرنا إلى عملية استحواذ تحويلي، واشترينا "Tumblr" وأضافت في الوقت نفسه كنا نفكر أيضًا فيما إذا كان من الممكن شراء Hulu أو Netflix ولكن للمفارقة أن Netflix كان 4 مليارات دولار وكان Hulu في ذلك الوقت 1.3 مليار دولار، وأي من هذين مع الإدراك المتأخر 20/20 ، انه كان من الممكن أن يكون استحواذًا أفضل " ، حسب ما تم نشره على موقع theverge.

ودفعت ياهو 1.1 مليار دولار مقابل Tumblr في عام 2013 ،لكنها كافحت لفهم المنصة بين جهودها الإعلامية ، حيث بدأت الشركة في تقديم الإعلانات إلى Tumblr، ودفعت الموظفين لتحقيق أهداف مبيعات غير واقعية، في عام 2016 خفضت Yahoo قيمة Tumblr بمقدار 230 مليون دولار.

بعد أن استحوذت فيريزون على شركة ياهو المتعثرة ، بدأت الأمور تتدهورشيء فشيء، مما أدى الى انتشار المواد الإباحية للأطفال على المنصة إلى الإزالة المؤقتة لـ Tumblr من App Store في عام 2018، ورد Tumblr بحظر المحتوى الجنسي تمامًا بعد شهر واحد فقط،ثم بدأ المستخدمون في مغادرة المنصة بأعداد كبيرة، مع انخفاض حركة المرور بنحو 30 في المائة في عام 2019 ، قامت Verizon بتفريغ Tumblr لمالك WordPress بأقل من 3 ملايين دولار،على الرغم من أن Yahoo لم تستحوذ على Hulu أو Netflix أبدًا ، إلا أنها أمضت فترة وجيزة في بث الفيديو الأصلي باستخدام Yahoo Screen ، حيث قدمت عروضًا مثل Other Space و Sin City Saints وتمويل الموسم السادس من المجتمع Sin City ، من الممكن جدًا أن تكون Yahoo قد أفسدت عملية الاستحواذ على Netflix أو Hulu ولكن أيضًا كان من الصعب جدًا القيام بعملية الشراء.