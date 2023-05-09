شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف عن إطار أنحف وشكل أزرار الصوت لهاتف iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تكشف شركة آبل النقاب عن جيلها القادم من iPhone هذا العام في سبتمبر، حيث انتشرت العديد من الشائعات والتسريبات حول سلسلة iPhone 15 على الإنترنت منذ فترة، أعطتنا هذه الشائعات نظرة على مواصفاتها المتوقعة، ولكن الشركة التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها لم تشارك بعد أي تفاصيل حول أجهزتها القادمة.

في أحدث تطوير، تم تسريب مواصفات العرض لمتغير iPhone 15 Pro Max، مما يشير إلى حواف أرق من iPhone 14 Pro Max العام الماضي، وتم أيضًا تسريب صورة واقي الشاشة المزعوم للهاتف، وفقاً لموقع gadgets360.

وشارك Ice Universe الشهير Ice Universe صورة واقي شاشة مزعوم لجهاز iPhone 15 Pro Max القادم على Twitter، ولقد شارك أيضًا صورة لكيفية ظهور واجهة الهاتف.

وتشير الصور المسربة إلى أن أفضل هاتف iPhone 15 Pro Max قد يحتوي على أنحف حواف على iPhone حتى الآن، ويحتوي iPhone 14 Pro Max لهذا العام أيضًا على حواف رفيعة لتقديم تجربة مشاهدة متميزة، ومع ذلك، يقال إن iPhone 15 Pro Max القادم سيشحن بإطارات أرق من سابقه، حيث يبلغ حجم الإطار الخارجي لجهاز iPhone 14 Pro Max 2.17 ملم.

ذكرت 91Mobile أيضًا أن متغير iPhone المتطور القادم يمكن أن يتفوق حتى على حجم الحافة 1.81 مم من Xiaomi 13، بالإضافة إلى ذلك ، يُقال أيضًا أن الحواف الموجودة على iPhone 15 Pro Max منحنية أكثر من الإطارات المسطحة في iPhone 14 Pro Max.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير حديث إلى أن Apple ستحتفظ بالتصميم التقليدي ذي الزرّين للتحكم في مستوى الصوت، ومن المفترض أن تتميز طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max بأزرار الصوت التقليدية بدلاً من زر الحالة الصلبة المفرد، وأوضح التقرير أن شركة آبل ستحتاج إلى تثبيت ثلاثة محركات لمسية جديدة داخل أجهزة iPhone لدمج الأزرار الجديدة ، مما قد يؤخر الإنتاج، وبالتالي ، ستحتفظ الشركة بزر الصوت التقليدي في طرازات iPhone 15 Pro القادمة.

في وقت سابق ، تم الإبلاغ عن أن Apple ستتخلى عن منفذ Lightning التقليدي وجلب منفذ USB من النوع C إلى iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max هذا العام من أجل الامتثال للاتحاد الأوروبي قانون.