شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على "التيربيوم المعدنى" لأول مرة بالغلاف الجوى لأحر كوكب خارج المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم العثور على التيربيوم المعدني النادر لأول مرة في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، حيث طور باحثون في جامعة لوند في السويد أيضًا طريقة جديدة لتحليل الكواكب الخارجية، مما يجعل من الممكن دراستها بمزيد من التفصيل.

KELT-9 b هو أكثر الكواكب الخارجية حرارةً في المجرة، ويدور حول نجمه البعيد على بعد 670 سنة ضوئية من الأرض، لقد أثار هذا الجسم السماوي ، الذي يبلغ متوسط درجة حرارته المذهلة 4000 درجة مئوية ، اهتمام علماء الفلك في العالم منذ اكتشافه في عام 2016، وكشفت الدراسة الجديدة في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية عن اكتشافات حول الغلاف الجوي للكرة الغريبة الساخنة، وفقاً لموقع scitechdaily.

يقول نيكولاس بورساتو، طالب دكتوراه في الفيزياء الفلكية بجامعة لوند، "لقد طورنا طريقة جديدة تجعل من الممكن الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً، باستخدام هذا، اكتشفنا سبعة عناصر، بما في ذلك مادة التيربيوم النادرة، والتي لم يتم العثور عليها من قبل في الغلاف الجوي لأي كوكب خارج المجموعة الشمسية.

التيربيوم معدن أرضي نادر ينتمي إلى ما يسمى اللانثانويد، تم اكتشاف المادة في عام 1843 من قبل الكيميائي السويدي كارل جوستاف موساندر في منجم يتربي في أرخبيل ستوكهولم، المادة نادرة جدًا في الطبيعة ، ويتم 99 % من إنتاج التيربيوم في العالم اليوم في منطقة تعدين بايان أوبو في منغوليا الداخلية.

يقول نيكولاس بورساتو: "إن العثور على التربيوم في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية أمر مثير للدهشة للغاية".

يتم اكتشاف معظم الكواكب الخارجية من قبل علماء الفلك الذين يقومون بقياس مدى لمعان النجوم، وعندما يمر كوكب خارج المجموعة الشمسية أمام نجمه ، يقل سطوع النجم، بفضل طريقة القياس المتقدمة ، نجح الباحثون في تصفية الإشارات السائدة في الغلاف الجوي لـ KELT-9 b، وهذا يفتح إمكانية اكتشاف المزيد عن الغلاف الجوي للكواكب الخارجية الأخرى.

يوضح نيكولاس بورساتو أن "معرفة المزيد عن العناصر الأثقل يساعدنا ، من بين أمور أخرى ، على تحديد عمر الكواكب الخارجية وكيف تشكلت".

الكواكب الخارجية ، أو الكواكب خارج المجموعة الشمسية ، هي كواكب موجودة في أنظمة شمسية أخرى غير مجموعتنا، وتم اكتشاف أول اكتشاف مؤكد في عام 1992 لكوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم نيوتروني، بعد ثلاث سنوات، تم اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية بنجم يشبه الشمس، ومنذ ذلك الحين ، تم تسجيل أكثر من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية، غالبًا ما يثير وجود الكواكب الخارجية أسئلة حول إمكانية الحياة في مكان آخر من الكون.

يعد اكتشاف العناصر الثقيلة في أجواء الكواكب الخارجية شديدة الحرارة خطوة أخرى نحو تعلم كيفية عمل الأغلفة الجوية للكواكب. يخلص نيكولاس بورساتو إلى أنه كلما تعرفنا على هذه الكواكب بشكل أفضل ، زادت فرصتنا في العثور على Earth 2.0 في المستقبل.