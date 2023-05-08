تكنولوجيا: Philips تعلن عن شاشة بحجم 13.3 إنش لدعم المستخدمين في مجال العمل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Philips اليوم شاشة e-ink بحجم 13.3 إنش، وتصميم يستهدف دعم المستخدمين في مجال العمل مع سعر 800 دولار تقريباً.

تتميز شاشة Philips Business بحجم 13.3 إنش، وكثافة عرض 150 بيكسل لكل إنش، ولقد أشارت الشركة في حملتها التسويقية السابقة إلى شاشة IPS بحجم 23 إنش، بشاشة e-ink ثانوية والتي انطلقت بسعر 1500 دولار.

من جانب أخر تتوفر شاشة Philips Business بألوان الأبيض والأسود، بإضاءة مميزة، والتي تهدف توفير الراحة لعين المستخدم على مدار ساعات الليل أو النهار أيضاً.

وتتميز الشاشة بلوحات LED، مع أبعاد 3:4 لشاشة Philips e-ink، وتدعم الشاشة ضبط الإرتفاع، والتدوير بين الوضع الرأسي والأفقي.

أيضاً للإتصال تأتي الشاشة مع DP 1.2، ومنفذ HDMI 1.4، ومنفذ USB-C، وتدعم الشاشة الإتصال بأجهزة ويندوز أو ماك، كما تتوفر مع ملحق VESA.

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