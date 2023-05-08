تكنولوجيا: الإعلان عن ساعة Casio DWH5600 G-Shock الذكية بتصميم هجين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Casio عن ساعة Casio DWH5600 G-Shock الذكية المميزة بتصميم هجين، ومقاومة أعلى للماء وسعر 300 دولار.

صممت ساعة Casio DWH5600 G-Shoc الذكية لدعم المستخدم في تتبع عدد من الأنشطة اليومية التي تشمل الركض، تدريبات اللياقة، والسير، أو التدريب المتقطع.

كما تعمل الساعة الذكية على مراقبة صحة المستخدم في رصد معدل ضربات القلب، أيضاً تأتي الساعة بعدد من الأنماط الهجينة، حيث يعمل المستشعر البصري على قياس ورصد معدل ضربات القلب بإستخدام إضاءة LED لتحديد تغييرات تدفق الدم.

أيضاً تتضمن ساعة Casio مقياس تسارع، ونظام تعداد للخطوات، و نظام GPS مدمج، وتدعم مقاومة الماء عند عمق 200 متر.

كما تدعم Casio DWH5600 الشحن عبر الطاقة الشمسية أو منفذ USB، وتأتي بميزة التوقيت العالمي الذي يشمل 38 دولة حتى العالم، وتتميز الساعة بمصباح LED لإضاءة وجه الساعة الذكية بشكل كامل تلقائياً، أيضاً تدعم الساعة الذكية التنبيه بالإهتزاز.

ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية للطلب المسبق بسعر 300 دولار، على أن تنطلق لمنافذ البيع في 10 من مايو.

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