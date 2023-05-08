تكنولوجيا: هاتف iQOO Neo 8 Pro يظهر في قوائم جوجل قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث iQOO في 10 من مايو للإعلان عن هاتف iQOO Neo 8 Pro في السوق الصيني، ولقد رصد الهاتف في قوائم جوجل اليوم إستعداداً للإعلان الرسمي.

تنافس iQOO قريباً في سوق الهواتف المتوسطة بهواتف iQOO Neo 8 وiQOO Neo 8 Pro، إلا أن الشركة تدعم كلا الهاتفين بأفضل المواصفات.

ولقد رصد هاتف Neo 8 Pro في صفحة دعم جوجل اليوم إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً في الأسواق العالمية، أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Dimensity 9200 Plus التي تأتي بآداء منافس لإصدار كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2.

من جانب أخر يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة UFS 4.0.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات التي جاءت حتى الآن أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1.5K، مع معدل تحديث 120Hz، ومستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OriginOS 3، ويأتي بكاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر رئيسي Sony IMX866V بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية بميزة التثبيت البصري، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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