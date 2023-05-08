تكنولوجيا: إعلان تشويقي لساعة Huawei Watch 4 المرتقبة يكشف عن تفاصيل التصميم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان عن ساعتها الذكية Huawei Watch 4 في حدث يعقد في 18 من مايو في فعاليات مؤتمر Huawei Summer 2023، ولقد كشف إعلان تشويقي عن تصميم هذا الإصدار.

يؤكد الإعلان التشويقي على التصميم الدائري المميز لساعة Huawei Watch 4 الذكية المرتقبة، كما تضم الساعة الذكية زر تاج يدعم التدوير بتصميم ميكانيكي كلاسيكي مع مهام متطورة.

ولقد أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن الساعة الذكية تتضمن تحسينات ومميزات جديدة، كما تدعم إرسال رسائل الطوارئ عبر القمر الإصطناعي خارج نطاق شبكات المحمول، وذلك من خلال ميزة جديدة تعرف ب “Breaking the Sky”.

وتدعم الساعة الذكية تقنية مراقبة نسبة السكر في الدم والذي يدعم مراقبة السكر بكفاءة بنسبة 85%، لذا تتقدم هواوي على شركة ابل في هذه التقنية.

أيضاً من المقرر أن تتميز ساعة Huawei Watch 4 بمادة “zirconia” في إطار الساعة، على أن تتميز بتصميم أقوي ومقاومة أعلى.

المصدر

اعلان





