تكنولوجيا: رصد صور مسربة لهاتف Realme C53 مع تفاصيل الذاكرة والسعة التخزينية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم Realme قريباً للأسواق إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Realme C53، ولقد رصدت تسريبات مصورة توضح تصميم الهاتف مع بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.

كانت شركة Realme قد أطلقت هاتف Realme C55 خلال الفترة الماضية الذي تبنى تصميم يحاكي “Dynamic Island” في هواتف ابل.

ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Realme C، ولقد شارك موقع “MySmartPrice” صور توضح تصميم الهاتف المرتقب بتصميم يحاكي إلى حد كبير هاتف Realme C55.

وتؤكد الصور المسربة ثلاثية الأبعاد على أن هاتف Realme C53 يأتي باثنان من الدوائر لوحدة الكاميرة الخلفية، كما يتميز الهاتف بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية.

أيضاً تكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن موقع زر التحكم في الصوتيات وزر التشغيل الرئيسي الذي يأتي في الجانب الأيمن من إطار الهاتف.

كما تكشف الصور عن التصميم النحيف لحواف الشاشة في هاتف Realme C53، مع ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة.

وفي الجزء السفلي يضم الهاتف منفذ USB C، مع تصميم شبكي للمكبر الصوتي، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المتوقع أن ينطلق النموذج الرئيسي من هاتف Realme C53 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

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