شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: التسريح الجماعى للعمال هو "الملاذ الأخير" والان مع تفاصيل الخبر
وقال كوك لشبكة CNBC إنه يعتبر التسريح "الملاذ الأخير" و"التسريح الجماعي ليس شيئًا نتحدث عنه في هذه اللحظة"، وقال إن الشركة "تواصل توخي الحذر الشديد في التوظيف"، واستكمل "نحن مستمرون في التوظيف ، فقط بمستوى أقل مما كنا عليه من قبل.
ونُقل عن الرئيس التنفيذي لشركة أبل قوله: "إننا نقوم بكل الأشياء الصحيحة من خلال تحدي الأشياء التي ننفقها، ونجد فقط بضع طرق أخرى لتوفيرها"، وقلصت شركة أبل عددًا صغيرًا من الموظفين في قسم البيع بالتجزئة في الشركة في أوائل أبريل، وفقًا للتقارير.
وبحسب ما ورد قامت الشركة بتأخير المكافآت، ولم توظف أبل بالطريقة التي استخدمها عمالقة التكنولوجيا الآخرون أثناء الوباء وهذا هو السبب في أن الشركة في وضع أفضل لعدم تسريح الموظفين، وسجلت شركة آبل عائدات قياسية بلغت 94.8 مليار دولار لربع مارس وهو أفضل من التوقعات.
وسجلت أبل Mac إيرادات 7.2 مليار دولار، بما يتماشى مع توقعات الشركة وبلغت عائدات iPad 6.7 مليار دولار، أما الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والاكسسوارات، بلغت الإيرادات 8.8 مليار دولار.
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