شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة المطورة لـChatGPT تتكبد خسائر تتجاوز نصف مليار دولار فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة OpenAI تكبدت خسائر بقيمة 540 مليون دولار العام الماضي بالتزامن مع تطوير الشركة لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، وذلك وفقاً لـ The Information.
وشدد التقرير على أن التكاليف التي تتحملها الشركة الناشئة ارتفعت في الأشهر التي سبقت إصدار ChatGPT.
وكانت شركة أوبن إيه أى وجهت شكوي إلى لجنة التجارة الفيدرالية FTC فى نهاية مارس تحثها على التحقيق في الشركة وتعليق نشرها التجاري لإصداراتها، بما في ذلك أحدث نسخة من الأداة الشهيرة ChatGPT.
كما أمرت هيئة تنظيم الخصوصية الوطنية بفرض حظر فعال على روبوت الدردشة شات جي بي تي، واتهم منشئي المحتوى شركة OpenAI "بجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني".
وكان تقرير لرويترز أفاد أن إيرادات OpenAI سترتفع بشكل كبير هذا العام، وسط توقعات بأن تصل لـ200 مليون دولار، قبل أن تقفز عند مليار دولار في 2024.
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