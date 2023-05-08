شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الشركة المطورة لـChatGPT تتكبد خسائر تتجاوز نصف مليار دولار فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن شركة OpenAI تكبدت خسائر بقيمة 540 مليون دولار العام الماضي بالتزامن مع تطوير الشركة لأداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT، وذلك وفقاً لـ The Information.

وبالرغم أن OpenAI عززت مركزها المالي بفضل من دعم Microsoft، وتنامي الطلب على روبوتها للمحادثة، إلا أنه سيزيد من ضغوط التكلفة حسبما نقلت CNBC.

وشدد التقرير على أن التكاليف التي تتحملها الشركة الناشئة ارتفعت في الأشهر التي سبقت إصدار ChatGPT.

وكانت شركة أوبن إيه أى وجهت شكوي إلى لجنة التجارة الفيدرالية FTC فى نهاية مارس تحثها على التحقيق في الشركة وتعليق نشرها التجاري لإصداراتها، بما في ذلك أحدث نسخة من الأداة الشهيرة ChatGPT.

كما أمرت هيئة تنظيم الخصوصية الوطنية بفرض حظر فعال على روبوت الدردشة شات جي بي تي، واتهم منشئي المحتوى شركة OpenAI "بجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني".

وتعد أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT باهظة بالنظر إلى قوة الحوسبة التي تحتاجها عملية تطويرها.

وكان تقرير لرويترز أفاد أن إيرادات OpenAI سترتفع بشكل كبير هذا العام، وسط توقعات بأن تصل لـ200 مليون دولار، قبل أن تقفز عند مليار دولار في 2024.